Gegen Ex-Coach Beck: Egestorf hält Harburgs Fahne im Bezirkspokal hoch

In einem historischen Elfmeter-Krimi mühte sich der TV Jahn Schneverdingen in der Vorwoche beim TSV Elstorf weiter, um nun am Ahornweg böse überrascht zu werden. Trainer Felix Beck hatte sich seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sicherlich anders vorgestellt, doch Egestorfs Sommer-Neuzugang Christopher Ehlers (20., 67., 71.) traf stellvertretend für eine geschlossene Teamleistung des Underdogs.

Dem Landesligisten gelang es zwar noch, durch Maurice Bahnemann zu verkürzen. Letztlich verteidigten die Hausherren ihren Vorsprung aber leidenschaftlich über die Ziellinie. Der MTV wird mit einer breiten Brust in das Auftaktspiel gegen die Eintracht Elbmarsch (10.8.) gehen, bevor im Oktober die Pokal-Reise weitergeht. Der Gegner der Mannschaft von Neu-Coach Markus Klörs wird noch ausgelost.