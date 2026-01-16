Gegen Ersten Sturz auf Abstiegsplatz vermeiden

Der 1. FC Saarbrücken hätte sich zum Jahresauftakt sicher einen leichteren Premierengast gewünscht. Gleich zum Rückrundenstart kommt Tabellenführer FC Energie Cottbus am Samstag um 14 Uhr als Gast ins Ludwigspark-Stadion. Das Team von Gäste-Trainer Claus-Dieter Wollitz hat aber nur einen einzigen Punkt Vorsprung auf den Überraschungs-Zweiten SC Verl. Insofern stehen auch die Lausitzer unter Zugzwang, wollen sie ihre Position über das Wochenende verteidigen. Prekärer sieht es bei den Gastgebern aus, die als Fünfzehnter zwar zwei Plätze, aber nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen stehen. Erzgebirge aue als Sechzehnter ist punktgleich, Alemnannia Aachen hat auf dem ersten Abstiegsrang nur einen Punkt weniger, beide könnten den FCS also überholen und auf einen direkten Abstiegsrang verdrängen. Cheftrainer Jürgen Luginger sagte zum ersten Spiel der Rückrunde: "Wir waren eine Woche in Spanien, hatten da Top-Bedingungen, hier hätten wir wohl nicht so intensiv trainieren können. Es hat uns sicher auch gut getan, eine Woche zusammen zu sein. Der Tabellenführer kommt, das ist eine fordernde Aufgabe. Aber in der Liga geht es so eng zu, da spielt der Tabellenstand oft keine Rolle. Es ist immer eine schwere Aufgabe, da müssen wir gleich zeigen, was wir drauf haben. Kamara fehlt wegen einer Knie-Operation, ist aber im Training. Amine Naifi war im Trainingslager, braucht aber noch Zeit. Sven Sonnenberg war am Sprunggelenk verletzt Maurice Multhaup ist in der Reha. Patrick Sontheimer hat alles im Training mitgemacht, er ist ein Kandidat für die Startelf, ebenso wie Sebastian Vasiliadis. Es gibt offene Positionen, wir werden uns in einigen Fällen bis morgen noch entscheiden müssen. Die Mannschaft insgesamt hat einen Sprung in der Leistung nach oben gemacht. Cottbus ist offensiv brutal effektiv mit den zwei besten Torschützen der Liga. Personelle Wechsel sind derzeit kein Thema, wir vertrauen auf die Spieler, die im Kader sind oder zurück kommen. Das Team weiß ja wo wir stehen, wir wollen da Disziplin an den Tag legen, deshalb mussten wir im Trainingslager auch Sachen ansprechen, die nicht so gut gelaufen sind. ".