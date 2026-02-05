"Gegen Ende der Spiele haben wir Punkte verloren"

Der dritte Tabellenplatz entspricht unseren Erwartungen und den vor der Saison gesteckten Zielen. Vollends zufrieden sind wir damit allerdings nur bedingt. Wenn man sieht, wie viele Punkte wir gegen Ende einiger Spiele trotz Führung noch abgegeben haben, wäre auf jeden Fall noch mehr möglich gewesen.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Wir verstärken uns mit fünf Akteuren: Drei Spieler kommen vom SV 98 Schwetzingen, einem Landesligisten, dazu ein Offensivspieler aus Frauenweiler sowie ein Allrounder vom FV Hockenheim.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Die SG Oftersheim spielt mit einer sehr jungen Mannschaft einen äußerst ansprechenden Fußball. Sie hat uns sowohl im Pokal als auch in der Liga alles abverlangt und dabei sehr gute Spiele gezeigt.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir möchten die maximale Punktausbeute erreichen. Der Verein stand noch nie in einer Kreisliga-Saison so gut dar, daher wäre es vermessen zu sagen, wir spielen die Runde einfach nur sauber zu Ende. Mit nur sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei müssen wir diese Chance nutzen und alles daransetzen, einen der ersten beiden Plätze zu erreichen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Die deutsche Nationalmannschaft gehört bei jedem Turnier zum Favoritenkreis und wird es auch diesmal sein. Wozu es am Ende reicht, bleibt für mich allerdings offen. Portugal habe ich in der Nations League live in München gesehen – sie sind für mich der Geheimfavorit.