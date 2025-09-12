Die SV Elversberg erwartet dabei eine spannende Partie gegen einen starken Aufsteiger. Dresden hat zwar erst eines seiner vier Liga-Spiele gewonnen, die anderen drei jedoch nur mit einem Tor Unterschied verloren. Bereits ein Blick auf die weiteren Statistiken lässt erkennen, „dass ein sehr guter Gegner auf uns zukommt“, sagt SVE-Trainer Vincent Wagner: „Es kommt die Mannschaft zu uns, die nach vier Spieltagen den meisten Ballbesitz in der Liga hat, die meisten Kontakte in der gegnerischen Box. Wenn man sich die bisherigen Spiele anschaut, sind einige dabei, die auch unglücklich für sie gelaufen sind. Dresden tritt mutig auf und hat ein starkes Kollektiv. Es ist ein Gegner, der eine hohe Intensität mitbringt, was Chancen bietet, aber auch Gefahren mit sich bringt. Es kommt am Sonntag auf jeden Fall wieder etwas auf uns zu.“

Nichtsdestotrotz ist das Ziel für das anstehende Duell klar: Das Elversberger Team will an die bisherigen Leistungen anknüpfen und auch am Sonntag mit einem spielfreudigen Auftritt überzeugen. „Die Länderspielpause gibt natürlich die Gelegenheit, einmal durchzuatmen, aber wir haben die Zeit auch genutzt, um inhaltlich weiterzukommen“, sagt Wagner. Im SVE-Kader sind dabei die Spieler, die auf Länderspielreise waren, gesund wieder zurückgekommen. Auch Carlo Sickinger und Bambasé Conté, die im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden einen Schlag abbekommen haben, haben nichts Schwerwiegendes davongetragen.