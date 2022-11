Gegen einen angeschlagenen Boxer Verbandsliga +++ Zuzenhausen ist auf der Hut vor Türkspor Mosbach +++ Zwei Heimspiele stehen noch aus

Dieses Wochenende konzentriert sich aus Sinsheimer Sicht alles auf den FC Zuzenhausen in der Verbandsliga. Der VfB Eppingen ist nämlich spielfrei und kann eine Woche vor dem Derby zum Rückrundenauftakt bei den Grün-Weißen seine Wunden lecken.

Für den FCZ wird es dagegen am Samstagnachmittag ernst. Mit Türkspor Mosbach kommt ein Gegner in den Häuselgrundweg, gegen den es wenig zu gewinnen, dafür aber viel zu verlieren gibt. "Solche Spiele sind immer brandgefährlich", weiß Marcel Groß aus eigener langjähriger Aktiven-Erfahrung. Der Trainer des FC Zuzenhausen bereitet seine Schützlinge zusammen mit seinem Kollegen Steffen Schieck auf ein hartes Stück Arbeit vor.

Die bisherige Saisonbilanz von TS Mosbach liest sich kurios. Fünf Siege aus 15 Partien sind gar nichts so schlecht, aktuell würde das sogar für den Klassenerhalt reichen. Wäre da nicht das Torverhältnis. 21:65 lautet selbiges, es ist das mit Abstand schlechteste aller Verbandsligisten. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn der Aufsteiger verliert, dann richtig. So wie vergangenes Wochenende, als es eine 0:5-Schlappe auf eigenem Gelände gegen den VfB Eppingen gab. "Ganz ehrlich, darauf gehen wir überhaupt nicht ein", so Groß, der vielmehr glaubt, "dass die Mosbacher ein typischer angeschlagener Boxer sind und gegen die ist jede Sekunde Vorsicht geboten."

Bei allen Warnungen vor dem Kontrahenten, der Tabellenzweite steht gegen den Elften in der Pflicht und das weiß er auch. "Wir erwarten von uns selbst einen Sieg, das ist unser Anspruch", konstatiert Groß. Der 36-Jährige möchte zu gerne zum Abschluss der Vorrunde die 40-Punkte-Marke knacken, es wäre das i-Tüpfelchen auf eine grandiose erste Halbserie.