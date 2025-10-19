Überlegenheit ohne Ertrag

„Wir haben einfach zwei Punkte liegen lassen zu Hause“, sagte Lushtaku nach dem Abpfiff deutlich. „Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die nichts von uns wollte.“ Großaspach verteidigte tief und lauerte auf Standards, doch Freiberg kontrollierte das Geschehen über weite Strecken. „Die hatten keine einzige klare Torchance. Wenn sie gefährlich wurden, war es hier per Einwurf oder Ecken Standard. Aber ansonsten haben wir nichts zugelassen.“

Freiberg vergibt zahlreiche Chancen

Der Tabellenführer scheiterte vor allem an sich selbst. „Es ist bitter, dass wir drei, vier hundertprozentige Torchancen liegen lassen“, erklärte Lushtaku. Immer wieder fehlte im Abschluss die Präzision oder die letzte Konsequenz. Besonders ärgerlich: „Wir kriegen 100-prozentige Elfmeter mal wieder nicht, wie in den Spielen zuvor auch. Es ärgert mich, weil es einfach zu häufig vorkommt.“

Kalte Dusche nach der Führung

Nach dem Führungstor durch Marius Köhl (53.) schien Freiberg auf Kurs zu drei Punkten, doch ein später Gegentreffer brachte den Favoriten um den Lohn. „Und natürlich, wenn du vorne nichts machst, dann wirst du bestraft. Durch so ein Tor, welches wir erhalten haben“, so Lushtaku. Trotz drückender Dominanz reichte es am Ende nur zu einem Punkt.

Blick nach vorn – Fokus auf Mainz

Der Trainer forderte, das Ergebnis schnell abzuhaken. „Wir müssen jetzt den Mund abwischen, weiter voll Fokus auf das kommende Spiel“, betonte Lushtaku. In Mainz will der SGV wieder drei Punkte einfahren. „Und in Mainz dann einfach die Reißleine ziehen und endlich mit drei Punkten nach Hause fahren.“