Gegen „eine der Top-Mannschaften“ der Liga: Denklingen im Schlussspurt Richtung Winterpause

Den Fußballern des VfL Denklingen muss niemand das Feiern anschaffen. „Über den Teamgeist muss man sich in Denklingen keine Gedanken machen“, sagt Trainer Christoph Schmitt. Es verstand sich von selbst, dass sie nach dem Sieg vergangene Woche beim BCF Wolfratshausen noch eine Vergnügungstour hinlegten. Da traf’s sich gut, dass die Reserve ihr letztes Spiel im Fußballjahr 2025 hinter sich gebracht hatte, also ging es gemeinsam zum Essen. Abende wie dieser sind beim VfL die Regel und gleichzeitig das Fundament ihres Tuns. Egal, wie schlecht die Ergebnisse sind: Die Laune lässt sich selbst in den trostlosen Monaten nicht vergiften.

Der 2:0-Erfolg beim Schlusslicht der Bezirksliga Süd mag kein Werk für den Louvre des Fußballs gewesen sein, aber doch ein Moment, der das Ego wieder gestärkt hat. „Für die Moral hat er gutgetan“, sagt Chris Schmitt. Es ist ohnehin erstaunlich, was sich Woche für Woche am Trainingsplatz abspielte, obwohl die Mannschaft davor zehn Partien hintereinander nicht gewonnen hatte. Zu keiner Zeit stellten die Coaches einen Knick fest. „Man merkt es nicht an der Beteiligung oder der Stimmung“, sagt Schmitt. Daran kann man ablesen, dass der Zusammenhalt im Dorf so stark ist, um selbst in den dunkelsten Tagen der Saison nicht zu verzweifeln oder sich zu entzweien.

Am heutigen Freitag geht der VfL mit einem Heimspiel gegen den SV Untermenzing (20 Uhr) in die Winterpause. Es gibt wahrlich angenehmere Aufgaben. Die Münchner haben seit Anfang September kein Bezirksligaduell mehr verloren. In zehn Partien gab‘s acht Siege und zwei Unentschieden. Lediglich Penzberg (3:3) und Raisting (2:2) gelang es, dem SVU einen Punkt abzuknöpfen. „Dann wird’s Zeit“, scherzt Chris Schmitt, wobei das nicht als Kampfansage verstanden werden darf. Der VfL-Trainer selbst nannte die Untermenzinger vor wenigen Wochen erst die stärkste Mannschaft dieser Klasse. „Wir erwarten eine der Top-Mannschaften“, betont er. Und doch ist da noch die wohlig warme Erinnerung an das erste Aufeinandertreffen im August, das Denklingen 1:0 gewann. Das Skript von damals legen sie noch einmal auf. Disziplin, frühe Attacken, ein starker Torwart und ein Nadelstich – so könnte es auch heute Abend nochmals klappen.

Auch für die Zeit danach steht schon der Rahmenplan. Jeder freut sich auf die Pause. Bis Januar werde man sich dann in anderer Umgebung treffen, sagt Chris Schmitt. Also an Glühweinständen, bei Weihnachtsfeiern, in Wirtschaften. „Tut gut, um den Kopf frei zu bekommen“. Mitte Januar werfen sie wieder die Maschinen an. Sechs Wochen sind es dann bis zum Auftakt gegen Raisting am 1. März. Es ist die erste Winter-Vorbereitung für Chris Schmitt. Seine Premierensaison hat ihm gezeigt: Das Trainersein macht viel Spaß, selbst wenn die Resultate noch nicht passen. Anwesenheit und Einsatz „sind super“, lobt er. „Wir sind nur in ein Fahrwasser geraten, in das man nicht reinkommen will.“ Entsprechend lautet das Motto für Teil zwei: „zusammen wieder rauskommen“.