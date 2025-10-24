Gegen „eine der besten Mannschaften der Liga“ ‒ SEF-Projekt „Jugend forscht“ auf dem Prüfstand

Das Heimspiel gegen den ASV Dachau kommt für den SEF zu einem nicht gerade idealen Zeitpunkt. Wegen zahlreicher ausfälle dürften wieder mehrere Jungspunde zum Einsatz kommen.

Nein, allzu groß war die Enttäuschung nicht am vergangenen Sonntag bei den Fußballern des SE Freising. Natürlich hätten sie gern auch das dritte Spiel in Folge gewonnen und damit weiter Boden gutgemacht im Tableau. Am Ende stand aber die Erkenntnis: „Das war eine verdiente Niederlage“, wie Sportchef Sebastian Thalhammer befand. Nord Lerchenau war an diesem Tag zwar nicht unbedingt besser, Freising spielte seine Aktionen allerdings auch nicht konsequent genug zu Ende. „Letztlich haben wir den Sieg in gewisser Weise hergeschenkt“, sagte Thalhammer.

Ein weiteres Problem: Freising verteidigte zu fahrlässig – nicht unbedingt nur in der Viererkette, sondern als ganze Mannschaft. „Hinzu kamen dann noch individuelle Fehler“, bilanzierte Thalhammer. Ruckzuck stand’s so 2:4. Und wirklich ran kamen die Gäste eigentlich nie.

Sebastian Thalhammer

Aber: Alles halb so wild, am Montag im Training sei der Kopf schon wieder oben gewesen, berichtete Thalhammer in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den ASV Dachau. Dieses findet am heutigen Freitag (19.30 Uhr, Stadion Savoyer Au) statt. Der sportliche Leiter ist überzeugt: „Wir wissen, woran es lag und haben daran gearbeitet.“

Blöd nur, dass es nun ausgerechnet gegen den ASV Dachau geht. Die Truppe vom Stadtwald ist eine alte Bekannte aus Bezirks- und Landesligazeiten. Trainer Matthias Koston trainierte bis in die Vorsaison Landkreis-Konkurrent Kammerberg. „Sicher eine der besten Mannschaften der Liga“, schwärmt Sebastian Thalhammer. Da verwundert es nicht, dass die Dachauer Spieler im Kader haben, die die Lerchenfelder auch gerne hätten. Etwa Offensivmann Jonas Grundmann, der vor der Saison aber einen Wechsel nach Dachau vorzog. „Das wird ein sehr interessantes Spiel“, weiß Thalhammer. Und eines, in dem sich die Domstädter nicht mehr so viele Fehler erlauben dürfen wie gegen Nord Lerchenau.

Allerdings drückt beim SEF weiter gehörig der Schuh, vor allem, was die Langzeitverletzten angeht. Auch gegen Dachau liegt es eher im Bereich der Phantasierzählungen, dass die beiden Stürmer Christian Schmuckermeier und Joshua Steindorf fit werden. Erschwerend hinzu kommt, dass diese Woche etliche Akteure im Training aus Krankheitsgründen fehlten. „Da geht es aber vielen Mannschaften aktuell so“, will Thalhammer das nicht als Ausrede gelten lassen. Somit lautet das Motto in der Savoyer Au also wohl erneut: „Jugend forscht“.