Gegen Eggingen: Westerheim will Schritt Richtung Aufstieg machen
Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 12. Spieltags
Der 12. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller markiert den Neustart nach der Winterpause und verspricht im Titelrennen gleich mehrere richtungsweisende Duelle. Tabellenführer SV Westerheim empfängt den SV Eggingen und will nach einer starken Hinserie seine Position behaupten. Die SGM Aufheim Holzschwang fordert den FC Hüttisheim heraus, während die SG Öpfingen gegen den TSV Langenau ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauern möchte. Gleichzeitig kämpfen der SV Offenhausen gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen sowie der TSV Blaustein gegen den SC Türkgücü Ulm um wichtige Punkte in sehr unterschiedlichen Tabellenregionen.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Der SV Offenhausen geht als Tabellenachter mit 22 Punkten in die Partie gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen, der als Aufsteiger mit 14 Punkten auf Rang 13 steht und jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt benötigt. Offenhausen zeigte zuletzt wechselhafte Ergebnisse, etwa das 3:3 gegen den FV Asch-Sonderbuch und die knappe 2:3-Niederlage beim FC Hüttisheim. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen konnte dagegen zuletzt mit einem 1:0-Erfolg gegen den FV Asch-Sonderbuch und dem 1:1 gegen den SV Jungingen Selbstvertrauen sammeln. Die Gastgeber wollen ihre stabile Offensive weiter ausspielen, während die Gäste vor allem defensiv kompakt auftreten müssen.
Der SV Westerheim führt die Tabelle mit 31 Punkten und einem Torverhältnis von 39:16 an und startet als Spitzenreiter in das Heimspiel gegen den SV Eggingen. Die Gäste rangieren mit 20 Punkten auf Platz neun und konnten zuletzt mit einem 5:2 gegen SW Donau sowie einem 6:0 bei der TSG Ehingen überzeugen. Westerheim zeigte vor der Winterpause starke Leistungen, unter anderem beim 4:1 gegen den SC Türkgücü Ulm und beim 3:0 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen. Für den Tabellenführer geht es darum, den ersten Platz gegen einen offensiv gefährlichen Gegner zu behaupten.
Der TSV Blaustein steckt als Tabellenletzter mit sechs Punkten tief im Abstiegskampf und braucht dringend ein Erfolgserlebnis gegen den SC Türkgücü Ulm. Die Gäste stehen mit 27 Punkten auf Rang fünf und gehören trotz Punktabzugs weiterhin zum erweiterten Spitzenfeld. Türkgücü Ulm gewann zuletzt 2:1 gegen die SGM Aufheim Holzschwang und zeigte zuvor beim 5:1 gegen den FV Asch-Sonderbuch seine offensive Stärke. Blaustein hingegen musste zuletzt mehrere Rückschläge hinnehmen, unter anderem beim 0:2 bei der TSG Ehingen.
Die SGM Aufheim Holzschwang geht punktgleich mit Tabellenführer SV Westerheim in den Spieltag und steht mit 31 Punkten sowie einem Torverhältnis von 37:19 auf Rang zwei. Gegner FC Hüttisheim liegt mit 27 Punkten auf Platz sechs und mischt damit ebenfalls im oberen Tabellendrittel mit. Aufheim Holzschwang überzeugte in der Hinrunde mit konstanten Leistungen, musste zuletzt aber beim 1:2 gegen den SC Türkgücü Ulm einen Dämpfer hinnehmen. Hüttisheim sammelte vor der Pause wichtige Punkte, etwa beim 3:2 gegen die SG Öpfingen und beim 2:2 gegen den SV Westerheim.
Die SG Öpfingen gehört mit 30 Punkten und dem besten Angriff der Liga (49 Tore) zu den großen Gewinnern der Hinrunde und geht als Tabellendritter in das Heimspiel gegen den TSV Langenau. Die Gäste stehen mit 24 Punkten auf Rang sieben und präsentierten sich zuletzt torhungrig, etwa beim spektakulären 10:2 gegen die SGM Senden-Ay sowie beim 2:0 gegen den SV Jungingen. Öpfingen spielte vor der Winterpause mehrfach offensivstark, verlor jedoch zuletzt knapp mit 2:3 beim FC Hüttisheim. Beide Teams verfügen über viel Offensivqualität, was eine intensive und torreiche Begegnung erwarten lässt.