Gegen Eggingen: Öpfingen will den Tabellenführer Ulm stürzen



Die SGM Senden-Ay geht als Tabellenfünfzehnter mit nur 14 Punkten in dieses Kellerduell und wartet nach dem 0:0 gegen den TSV Blaustein weiter auf den dringend benötigten Befreiungsschlag. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen hat mit dem 1:0 gegen den FC Hüttisheim allerdings neues Leben im Abstiegskampf entfacht und sich auf 19 Punkte verbessert. Für Senden-Ay spricht, dass die Mannschaft in den Wochen davor gegen die SGM Aufheim Holzschwang und den TSV Blaustein zumindest phasenweise stabil wirkte, doch der Druck wächst von Spiel zu Spiel. Kettershausen-Bebenhausen reist deshalb mit dem etwas besseren Gefühl und der klaren Chance an, den Abstand auf die direkten Abstiegsplätze weiter zu vergrößern.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen SV Eggingen Eggingen 15:00 live PUSH



Die SG Öpfingen geht als Zweiter mit 43 Punkten in diese Partie und hat mit dem 2:1 beim SV Westerheim direkt vor dem 22. Spieltag ein starkes Zeichen im Aufstiegsrennen gesetzt. Der SV Eggingen ist Achter mit 31 Punkten, musste zuletzt beim 0:2 gegen den SV Jungingen aber einen spürbaren Dämpfer hinnehmen. Öpfingen hat aus den jüngsten drei Partien sieben Punkte geholt und wirkt nach dem Sieg in Senden sowie dem Erfolg in Westerheim wieder sehr gefestigt. Eggingen bleibt trotzdem unangenehm, weil die Mannschaft trotz der Niederlage gegen Jungingen und des 1:4 in Offenhausen zuvor mehrfach bewiesen hat, dass sie auch Mannschaften aus dem oberen Drittel wehtun kann. Die SG Öpfingen geht als Zweiter mit 43 Punkten in diese Partie und hat mit dem 2:1 beim SV Westerheim direkt vor dem 22. Spieltag ein starkes Zeichen im Aufstiegsrennen gesetzt. Der SV Eggingen ist Achter mit 31 Punkten, musste zuletzt beim 0:2 gegen den SV Jungingen aber einen spürbaren Dämpfer hinnehmen. Öpfingen hat aus den jüngsten drei Partien sieben Punkte geholt und wirkt nach dem Sieg in Senden sowie dem Erfolg in Westerheim wieder sehr gefestigt. Eggingen bleibt trotzdem unangenehm, weil die Mannschaft trotz der Niederlage gegen Jungingen und des 1:4 in Offenhausen zuvor mehrfach bewiesen hat, dass sie auch Mannschaften aus dem oberen Drittel wehtun kann.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang SV Westerheim Westerheim 15:00 PUSH



Die SGM Aufheim Holzschwang steht mit 43 Punkten punktgleich mit der SG Öpfingen auf Rang drei und hat durch das 4:2 bei SW Donau ihre Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Der SV Westerheim ist mit 34 Punkten Sechster, kommt aber nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen gegen Jungingen und Öpfingen mit etwas kleinerem Schwung in dieses Spitzenspiel. Für Aufheim Holzschwang spricht die starke Form mit Siegen gegen Senden-Ay, Kettershausen-Bebenhausen und SW Donau aus den jüngsten drei Begegnungen. Westerheim braucht deshalb eine sehr reife Leistung, um im Kampf um die oberen Plätze nicht weiter an Boden zu verlieren.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Blaustein Blaustein SW Donau SW Donau 15:00 PUSH



Der TSV Blaustein steckt mit 15 Punkten tief im Tabellenkeller, hat sich mit dem 0:0 in Senden aber zumindest defensiv etwas Stabilität erarbeitet. SW Donau reist als Zehnter mit 26 Punkten an, kassierte zuletzt beim 2:4 gegen die SGM Aufheim Holzschwang jedoch einen Rückschlag, nachdem zuvor noch ein 6:2 in Offenhausen gelungen war. Für Blaustein ist es eine dieser Partien, in denen ein Heimsieg plötzlich wieder Hoffnung entfachen könnte. SW Donau bringt mehr Offensivkraft und die bessere tabellarische Ausgangslage mit, muss nach den zuletzt wechselhaften Auftritten aber erst zeigen, dass es das Spiel auch wirklich kontrollieren kann. Der TSV Blaustein steckt mit 15 Punkten tief im Tabellenkeller, hat sich mit dem 0:0 in Senden aber zumindest defensiv etwas Stabilität erarbeitet. SW Donau reist als Zehnter mit 26 Punkten an, kassierte zuletzt beim 2:4 gegen die SGM Aufheim Holzschwang jedoch einen Rückschlag, nachdem zuvor noch ein 6:2 in Offenhausen gelungen war. Für Blaustein ist es eine dieser Partien, in denen ein Heimsieg plötzlich wieder Hoffnung entfachen könnte. SW Donau bringt mehr Offensivkraft und die bessere tabellarische Ausgangslage mit, muss nach den zuletzt wechselhaften Auftritten aber erst zeigen, dass es das Spiel auch wirklich kontrollieren kann.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau FC Hüttisheim Hüttisheim 15:00 PUSH



Der TSV Langenau ist mit 33 Punkten Siebter und hat sich durch das 2:0 gegen die TSG Ehingen nach zuvor zwei Spielen ohne Sieg wieder gefangen. Der FC Hüttisheim rangiert mit 35 Punkten auf Platz fünf und gehört trotz der jüngsten Niederlagen gegen Kettershausen-Bebenhausen und des 2:2 gegen Türkgücü Ulm weiter zur erweiterten Spitzengruppe. Gerade deshalb trägt dieses Duell viel Substanz in sich: Langenau kann mit einem Heimsieg an Hüttisheim vorbeiziehen, Hüttisheim dagegen seine Position im oberen Feld stabilisieren. Die jüngsten Ergebnisse deuten auf ein enges Spiel hin, in dem Kleinigkeiten über Richtung und Stimmung entscheiden könnten. Der TSV Langenau ist mit 33 Punkten Siebter und hat sich durch das 2:0 gegen die TSG Ehingen nach zuvor zwei Spielen ohne Sieg wieder gefangen. Der FC Hüttisheim rangiert mit 35 Punkten auf Platz fünf und gehört trotz der jüngsten Niederlagen gegen Kettershausen-Bebenhausen und des 2:2 gegen Türkgücü Ulm weiter zur erweiterten Spitzengruppe. Gerade deshalb trägt dieses Duell viel Substanz in sich: Langenau kann mit einem Heimsieg an Hüttisheim vorbeiziehen, Hüttisheim dagegen seine Position im oberen Feld stabilisieren. Die jüngsten Ergebnisse deuten auf ein enges Spiel hin, in dem Kleinigkeiten über Richtung und Stimmung entscheiden könnten.



Der FV Asch-Sonderbuch empfängt als Vierter mit 38 Punkten den Tabellenführer SC Türkgücü Ulm, der mit 46 Punkten anreist und zuletzt den TSV Langenau mit 4:1 bezwang. Asch-Sonderbuch hat mit dem 6:0 gegen den FC Burlafingen und dem 2:0 bei der TSG Ehingen ebenfalls Selbstvertrauen getankt und schiebt sich mit Macht an die Spitzengruppe heran. Dieses Spiel trägt die Wucht eines echten Gradmessers in sich, weil Asch-Sonderbuch mit einem Sieg noch einmal ein deutliches Signal senden könnte. Türkgücü wiederum weiß, dass jeder Ausrutscher in dieser engen Tabellenspitze sofort Wirkung entfaltet. Der FV Asch-Sonderbuch empfängt als Vierter mit 38 Punkten den Tabellenführer SC Türkgücü Ulm, der mit 46 Punkten anreist und zuletzt den TSV Langenau mit 4:1 bezwang. Asch-Sonderbuch hat mit dem 6:0 gegen den FC Burlafingen und dem 2:0 bei der TSG Ehingen ebenfalls Selbstvertrauen getankt und schiebt sich mit Macht an die Spitzengruppe heran. Dieses Spiel trägt die Wucht eines echten Gradmessers in sich, weil Asch-Sonderbuch mit einem Sieg noch einmal ein deutliches Signal senden könnte. Türkgücü wiederum weiß, dass jeder Ausrutscher in dieser engen Tabellenspitze sofort Wirkung entfaltet.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 PUSH



Der SV Offenhausen steht mit 27 Punkten auf Rang neun und hat nach dem wilden 3:3 in Burlafingen sowie dem 1:4 gegen Eggingen das Bedürfnis nach einem ruhigeren, klareren Auftritt. Die TSG Ehingen ist Zwölfter mit 22 Punkten und reist nach zwei Niederlagen gegen Langenau und Asch-Sonderbuch mit spürbarem Druck an. Offenhausen bewegt sich tabellarisch im Niemandsland noch nicht, sondern braucht jeden Punkt, um den Abstand zur unteren Zone zu halten. Ehingen könnte mit einem Auswärtssieg dagegen ein kleines Polster nach unten schaffen und genau deshalb steckt in dieser Partie mehr Brisanz, als der Tabellenblick auf den ersten Moment vermuten lässt. Der SV Offenhausen steht mit 27 Punkten auf Rang neun und hat nach dem wilden 3:3 in Burlafingen sowie dem 1:4 gegen Eggingen das Bedürfnis nach einem ruhigeren, klareren Auftritt. Die TSG Ehingen ist Zwölfter mit 22 Punkten und reist nach zwei Niederlagen gegen Langenau und Asch-Sonderbuch mit spürbarem Druck an. Offenhausen bewegt sich tabellarisch im Niemandsland noch nicht, sondern braucht jeden Punkt, um den Abstand zur unteren Zone zu halten. Ehingen könnte mit einem Auswärtssieg dagegen ein kleines Polster nach unten schaffen und genau deshalb steckt in dieser Partie mehr Brisanz, als der Tabellenblick auf den ersten Moment vermuten lässt.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Jungingen SV Jungingen FC Burlafingen Burlafingen 15:00 live PUSH



Der SV Jungingen hat mit dem 2:0 in Eggingen ein Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 23 Punkte verbessert, wodurch die Mannschaft im Abstiegskampf wieder hörbar Luft bekommt. Der FC Burlafingen bleibt mit 13 Punkten Vorletzter, zeigte beim 3:3 gegen Offenhausen offensiv aber eines seiner lebendigeren Gesichter der vergangenen Wochen. Jungingen hat aus den letzten vier Partien sieben Punkte geholt und wirkt deutlich widerstandsfähiger als noch in der Winterphase. Burlafingen braucht deshalb nicht nur Punkte, sondern auch einen Auftritt mit Haltung, weil sonst die Konkurrenz im Tabellenkeller weiter davonzuziehen droht.