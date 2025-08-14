Gegen effektiven FC Schwabing: SpVgg Unterhaching II kassiert erste Niederlage

Nun hat es auch die SpVgg Unterhaching II erwischt mit der ersten Niederlage in dieser extrem ausgeglichenen Landesliga Südost. Am Ende konnte man sich nicht beschweren, das Heimspiel am Dienstag gegen den FC Schwabing mit 1:2 (0:1) zu verlieren. Die Hachinger waren wieder bemüht, hatten viel den Ball, aber doch nicht so wirklich Torgefahr. Die Bälle kamen nicht präzise und so hatte man in der gesamten ersten Halbzeit nur eine Halbchance. Auf der anderen Seite waren die defensiv robusten Gäste hinten eine schwer zu knackende Nuss und vorne effektiv. In Durchgang eins hatten die Schwabinger über den Treffer von Flint Kapusta (25.) hinaus auch keine weiteren Torszenen.

In Durchgang zwei gab es dann endlich diesen ersehnten Angriff, in denen die fußballerischen Qualitäten von Rot-Blau zum Tragen kamen. Der Ausgleich von Marinus Spann in der 64. Minute war dann dieser eine Moment, in dem ein Spielzug richtig gut funktionierte und am Ende die Großchance stand.

Die Hachinger Freude über den Ausgleich in einem richtig schwierigen Match währte aber nur kurz und das 1:1 hatte nicht einmal eine Minute Bestand. Im direkten Gegenzug schlugen die Schwabinger wieder in Person von Moritz Wefelmeier zu und auch das war so ziemlich der einzige Torschuss von Durchgang zwei. Damit rannte man wieder dem Rückstand hinterher und fand bis zum Ende keinen Schlüssel, um diese kompakte Schwabinger Mannschaft zu knacken. Und so ein bisschen gingen den Spielern nach dem strammen Programm der vergangenen Tage dann auch die Körner aus. Trainer Andreas Haidl konnte dem Team das Bemühen nicht absprechen, „aber wir haben verloren und ich bin nie mit einer Niederlage zufrieden“.