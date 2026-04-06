Gegen Dornach: Gibson Adu schießt Unterhaching II spät zum Sieg

v.li.: Marko Todorovic (SV Dornach, 30) Gibson Nana Adu (Haching, 19) Markus Buck (SV Dornach, 11) im Zweikampf, Duell, duel, tackle, Dynamik, Action, Aktion – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die Hachinger kamen in der torlosen ersten Halbzeit gut ins Spiel, waren aber nicht zwingend vor dem Dornacher Kasten. Man hatte viel Ball und biss sich weitestgehend die Zähne aus an der massiven Defensive des Gegners, der noch tief im Abstiegskampf steckt. Dornach lauerte auf Koster und setzte die Taktik gut um. Die Gastgeber setzten frech ihre Nadelstiche und blieben immer gefährlich. Das erinnert sehr an die letzten Spiele der ersten Mannschaft in der Regionalliga, wo die Konkurrenz sich auch nicht hinten herauslocken lässt.

Dieser Sieg war eine ganz schwere Geburt und vor allem unendlich wichtig. Mit dem Siegtor in der 90. Minute gewann die SpVgg Unterhaching II beim SV Dornach 2:1 (0:0) und machte seine Hausaufgaben im Meisterkampf der Landesliga Südost.

Nach der Pause wurde die Challenge noch knackiger mit dem Führungstreffer von Can Bozoglu (50.) und Dornach blieb dran. Bei einer Großchance des Aufsteigers fehlte nicht viel zur 2:0-Führung. Bis Mitte der zweiten Halbzeit deutete nicht viel auf einen Sieg des Tabellendritten hin. Die Gäste schafften es weiterhin nicht, entscheidend das Bollwerk aufzubrechen.

Ausgleich durch Stejapanovic wie aus dem Nichts

Der Ausgleich in der 70. Minute durch Laris Stejapanovic kam so ziemlich aus dem Nichts. Nach 19 Toren für Grünwald hat der Winter-Zugang noch zwei Treffer im rotblauen Dress nachgeschoben und ist Nummer zwei der Liga-Torschützenliste. Dieses 1:1 drehte dann das Spiel. Unterhaching gestaltete das Geschehen wieder offener und der Ausgleich traf tief in die Dornacher Fußballherzen. Dazu kam dann noch der Vorteil. Dass die jungen Hachinger als Teil des Profikaders mehr trainieren als die normalen Landesliga-Amateure.

Die Gäste hatten zum Ende hin noch ein paar Körner mehr und dazu das Glück, dass in der 90. Minute ein Spielzug so funktionierte, wie man ihn einstudiert hatte. FC Bayern-Rückkehrer Gibson Adu vollendete mit seinem dritten Tor im fünften Landesliga-Spiel. Und Haching hat weiter alle Chancen auf Relegationsplatz zwei. Nach der Niederlage des Zweiten Rosenheim sind die Hachinger noch einen Punkt zurück und haben ein Nachholspiel in der Hinterhand.