Gegen diese Teams treten die Talente der Werkself an

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Vorrundengruppen der U19- und U17-Nachwuchsliga für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Nachfolge-Wettbewerbe der Junioren-Bundesligen erstmals in ihrer neuen Form an den Start gingen, treten diesmal in der U19-Nachwuchsliga 65 statt 64 Teams an. Das Feld besteht aus 59 Klubs mit einem Leistungszentrum und sechs Amateurmannschaften. Die Liga ist aufgeteilt in sieben Gruppen mit sieben Teams sowie zwei Gruppen mit acht Teams. Bei der U17 sind es diesmal 63 statt 64 Mannschaften, zu den 59 Klubs mit Leistungszentrum stoßen vier Amateurteams. Die Liga ist aufgeteilt in eine Gruppe mit sieben Mannschaften und sieben Gruppen mit acht Mannschaften.

Änderungen im Modus

Hatten in der vergangenen Spielzeit in der U19 noch alle Erst- bis Drittplatzierten jeder Gruppe das Ticket für die Liga A der Hauptrunde sicher, qualifizieren sich diesmal zusätzlich zu Platz eins und zwei jeder Gruppe lediglich die sechs besten Drittplatzierten. Insgesamt 24 Teams treten dann in der zweiten Saisonhälfte in der Liga A an, die verbleibenden Teams spielen in der Hauptrunde in Liga B.