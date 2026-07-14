Gegen diese Gegner startet der TSV Steinbach in die Saison

Haiger. Die Spielleitung der Fußball-Regionalliga Südwest hat den Rahmenspielplan für die herannahmende Saison 2026/27 veröffentlicht. Beginnen wird die neue Spielzeit mit dem Eröffnungsspiel SV Stuttgarter Kickers gegen den SSV Ulm am Freitag, 7. August, mit Anpfiff um 19 Uhr. Die Winterpause umrahmen der 19. (4. bis 6. Dezember) und der 20. Spieltag (19. bis 21. Februar). Die Runde endet am 22. Mai. Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage eins bis drei werden voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht.
Der heimische Vertreter TSV Steinbach Haiger bekommt es zum Auftakt gleich mit einem interessanten Gegner zu tun. Denn das Team aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis, das nach der vorherigen Spielzeit auf Rang fünf ins Ziel gekommen war, reist zunächst zum SV Sandhausen. Und damit zu einem Club mit langer Zweitliga-Tradition, der im ersten Jahr nach seinem Abstieg aus der 3. Liga Platz acht in der Südwest-Staffel der vierthöchsten deutschen Spielklasse belegte.
Sein erstes Heimspiel bestreitet der TSV um seinem Cheftrainer Hüsni Tahiri eine Woche später (14. bis 16. August) gegen den ebenfalls schon in Liga zwei spielenden VfR Aalen, der nach finanziellen Problemen zuletzt in der Oberliga Baden-Württemberg auflief und nun als dessen Meister zurück die Regionalliga kehrt. An Spieltag drei geht es für die Steinbacher zum aus der Oberliga Saar/Pfalz kommenden Aufsteiger 1. FC Kaiserlautern II auf den legendären „Betze“, bevor Ende August dann das erste Hessenderby gegen den KSV Hessen Kassel am Haigerer Haarwasen ansteht.
1. Spieltag (7. bis 9. August): SV Stuttgarter Kickers – SSV Ulm, FSV Frankfurt – VfR Mannheim, FC 08 Homburg – 1. FSV Mainz 05 II, Hessen Kassel – Eintracht Frankfurt II, SV Sandhausen – TSV Steinbach Haiger, SV Eintracht Trier – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, Kickers Offenbach – FC-Astoria Walldorf, VfR Aalen – SC Freiburg II, 1. FC Kaiserslautern II – SGV Heilbronn-Freiberg.
2. Spieltag (14. bis 16. August): SSV Ulm – Kickers Offenbach, SGV Heilbronn-Freiberg – FC 08 Homburg, TSV Steinbach Haiger – VfR Aalen, 1. FSV Mainz 05 II – FSV Frankfurt, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – SV Sandhausen, SC Freiburg II – KSV Hessen Kassel, FC-Astoria Walldorff – 1. FC Kaiserslautern II, Eintracht Frankfurt II – SV Stuttgarter Kickers, VfR Mannheim – SV Eintracht Trier.
3. Spieltag (21. bis 23. August): SSV Ulm 1846 – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, FSV Frankfurt – FC-Astoria Walldorf, KSV Hessen Kassel – SV Eintracht Trier, Stuttgarter Kickers – SC Freiburg II, SV Sandhausen – FC 08 Homburg, Kickers Offenbach – 1. FSV Mainz 05 II, VfR Aalen – Eintracht Frankfurt II, 1. FC Kaiserslautern II – TSV Steinbach Haiger, VfR Mannheim – SGV Heilbronn-Freiberg.
4. Spieltag (28. bis 30. August): SGV Heilbronn-Freiberg – Eintracht Frankfurt II, FC 08 Homburg – Stuttgarter Kickers, TSV Steinbach Haiger – Hessen Kassel, 1. FSV Mainz 05 II – VfR Aalen, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – FSV Frankfurt, SC Freiburg II – VfR Mannheim, FC-Astoria Walldorf – SSV Ulm, Eintracht Trier – SV Sandhausen, Kickers Offenbach – 1. FC Kaiserslautern II.