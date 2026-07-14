Gegen diese Gegner startet der TSV Steinbach in die Saison

Ruhig Blut: Trainer Hüsni Tahiri und seine Regionalliga-Fußballer vom TSV Steinbach Haiger erwarten zum Saisonstart erst einmal Teams mit großen Namen, deren große Erfolge aber schon ein paar Jahre zurückliegen. (Archivbild) © Björn Franz

Der heimische Vertreter TSV Steinbach Haiger bekommt es zum Auftakt gleich mit einem interessanten Gegner zu tun. Denn das Team aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis, das nach der vorherigen Spielzeit auf Rang fünf ins Ziel gekommen war, reist zunächst zum SV Sandhausen. Und damit zu einem Club mit langer Zweitliga-Tradition, der im ersten Jahr nach seinem Abstieg aus der 3. Liga Platz acht in der Südwest-Staffel der vierthöchsten deutschen Spielklasse belegte.

Haiger. Die Spielleitung der Fußball-Regionalliga Südwest hat den Rahmenspielplan für die herannahmende Saison 2026/27 veröffentlicht. Beginnen wird die neue Spielzeit mit dem Eröffnungsspiel SV Stuttgarter Kickers gegen den SSV Ulm am Freitag, 7. August, mit Anpfiff um 19 Uhr. Die Winterpause umrahmen der 19. (4. bis 6. Dezember) und der 20. Spieltag (19. bis 21. Februar). Die Runde endet am 22. Mai. Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage eins bis drei werden voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht.

Sein erstes Heimspiel bestreitet der TSV um seinem Cheftrainer Hüsni Tahiri eine Woche später (14. bis 16. August) gegen den ebenfalls schon in Liga zwei spielenden VfR Aalen, der nach finanziellen Problemen zuletzt in der Oberliga Baden-Württemberg auflief und nun als dessen Meister zurück die Regionalliga kehrt. An Spieltag drei geht es für die Steinbacher zum aus der Oberliga Saar/Pfalz kommenden Aufsteiger 1. FC Kaiserlautern II auf den legendären „Betze“, bevor Ende August dann das erste Hessenderby gegen den KSV Hessen Kassel am Haigerer Haarwasen ansteht.

Auftaktprogramm in der Fußball-Regionalliga Südwest