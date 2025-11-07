Tugay Akbakla hat sich in Stadeln nicht nur sportlich eingelebt. – Foto: Sportfoto Zink / Alexander Sch

Gegen die große alte Liebe: »SCE wird am Ende auf Platz 1 stehen« Ex-Quecke Tugay Akbakla, der nun das Tor von Stadeln hütet, vor dem direkten Aufeinandertreffen im Interview

Die guten Erinnerungen bleiben, die schlechten geraten - Gott sei Dank - in Vergessenheit. Und deshalb freut sich Tugay Akbakla auf das Wiedersehen mit dem SC Eltersdorf, dessen Tor er jahrelang hütete. Bei den Quecken überzeugte er als Torhüter - und auch als Mensch, weshalb er unter anderem liebevoll die "osmanische Katze" genannt wurde. Seit Saisonbeginn steht der 28-Jährige im Kasten vom FSV Stadeln - und vor dem direkten Aufeinandertreffen mit dem SCE FuPa Rede und Antwort...

Tugay, muss Dich vor dem Spiel am Samstag eigentlich irgendwer noch einmal besonders motivieren?

Ich bin vor jedem Spiel motiviert und habe Lust, zu spielen - unabhängig vom Gegner. Hintergrund der ersten Frage: Es geht gegen den SC Eltersdorf. Deine – man kann es wohl so behaupten – alte große Liebe. Sind alle Misstöne rund um Deinen Abschied von den Quecken ausgeräumt? Geht es „nur“ gegen Deine alten Kollegen – oder ist noch eine gewisse Brisanz dabei?

Ich wiederhole mich da gerne: Das ist alles Schnee von gestern! Es wurde oft genug darauf rumgehackt, dabei sollte man es auch belassen. Ich freue mich, die Jungs nach einer langen Zeit wieder auf dem Platz und nach dem Spiel mit Sicherheit im Sportheim zu sehen.

Wie siehst Du als Außenstehender die Entwicklung rund um den Elsner-Sportpark?

Der SCE ist dieses Jahr der absolute Aufstiegsfavorit und wird am Ende der Saison garantiert auf dem 1. Platz stehen.

Und wie nimmst Du den FSV Stadeln wahr? Ist das tatsächlich der kleine Verein aus dem Vorort?

Wir sind ein unfassbar familiärer Verein, jeder kennt hier jeden und man darf nicht vergessen, dass es die erste Saison in der Geschichte für diesen Verein in der Bayernliga ist. Langfristig kann hier definitiv ein gestandener Bayernligist entstehen, kurzfristig muss man kleinere Brötchen backen. Der Start in die Saison als Aufsteiger war mit Donnerhall. Zwischenzeitlich seid ihr Tabellenführer gewesen, ehe ein kleiner Einbruch folgte. Was ist denn nun das wahre Gesicht eurer Mannschaft? Spitzenteam, graue Maus oder Kellerkind?

Dass wir so einen Saisonstart hinlegen, damit haben selbst wir nicht mit gerechnet. Für uns zählt aber einzig und alleine nur der Klassenerhalt - das muss jedem bewusst sein. Daher sind die bisher gesammelten Punkte für uns extrem wertvoll. Die vergangenen Wochen sind für uns hart gewesen, wir haben viele Verletzte, was mit einem kleinen Kader schwer zu kompensieren ist. Nichtsdestotrotz muss man erstmal gegen uns gewinnen. 27 Punkte nach der Vorrunde – überrascht Dich diese Ausbeute?

Um ehrlich zu sein: Schon. Klar weiß ich, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber dennoch ist die Liga eine Unbekannte für unseren Verein. Wer hätte gedacht, dass eine Mannschaft in seiner ersten Bayernliga Saison so performt? Wichtig ist es jedoch, nun in den kommenden schweren Spielen nachzulegen, um in der Rückrunde den Klassenerhalt zu sichern. Die Mannschaft ist – auf der einen Seite - gespickt mit Spielern mit Bayernliga-Erfahrung. U.a. Marco Weber, Maximilian Höhenberger, Leon Rukiqi, Max Hering und natürlich Du seid alles andere als unbekannte Namen. Auf der anderen Seite betont Trainer Manfred Dedaj immer wieder, dass der Mannschaft der Star ist. Wie passt das zusammen?

Natürlich haben wir qualitativ gute Einzelspieler. Aber was bringen einzelne Spieler, wenn die Mannschaft nicht zusammen funktioniert? Wir wissen, dass wir alle immer an unser Maximum gehen müssen, um in dieser Liga zu bestehen. Da reicht es nicht, zwei, drei gute Einzelspieler zu haben und sich darauf auszuruhen. Deshalb unterschreibe ich die Aussage, dass die Mannschaft der Star ist zu 100 Prozent.

Über 150 Mal stand die "osmanische Katze" für Eltersdorf im Kasten. – Foto: Mario Wiedel