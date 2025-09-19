Gegen die Fahrstuhlmannschaft

Sieben Mal seit 2017 hat der TSV Schott Mainz seine Liga entweder nach oben oder nach unten verlassen. Diese Runde spielen die Rheinland-Pfälzer mal wieder in der Regionalliga und gastieren am Samstag beim FC-Astoria Walldorf (Anpfiff, 14 Uhr).

"Sie sind über ihr Konterspiel gefährlich und haben einige Jungs drin, die einem mit ihrer individuellen Qualität sehr wehtun können", sagt Andreas Schön. Der Walldorfer Trainer führte seine Mannschaft beim letzten Sieg gegen Schott Mainz (3:1) vor dreieinhalb Jahren noch als Kapitän auf das Feld. Dazwischen gab es zwei Remis. Aktuell scheint der FCA etwas besser drauf zu sein als die Mainzer, die ihren bislang einzigen Saisonsieg am ersten Spieltag gefeiert haben.

Walldorf hat zuletzt beim 1:1 in Fulda einen Zähler eingefahren, wobei es mehr hätte sein dürfen, wenn nicht sogar müssen. Besonders bitter war ein klarer Elfmeter nach Foul an Tim Fahrenholz, der den Astorstädtern verwehrt geblieben ist. "Das wäre in der zehnten Minute die große Chance zum 1:0 gewesen, außerdem hatte der gegnerische Spieler vor dieser Aktion bereits die gelbe Karte gesehen und durchaus Gelb-Rot sehen können", blickt der FCA-Coach auf eine vermeintlich spielentscheidende Szene zurück. Schön sagt abschließend zum couragierten Auftritt in Hessen: "Am Ende waren wir dem zweiten Treffer näher, unterm Strich müssen wir aber mit dem Punkt zufrieden sein, da wir ja in Rückstand lagen."