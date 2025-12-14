Gegen die Beecker Standards finden die Sportfreunde Düren kein Mittel

Für den ersten Hochkaräter sorgten die Hausherren. Als Nils Hühne den Ball per Kopf verlängerte, traf David Arize den Außenpfosten (13.). Auf der anderen Seite kombinierten die Sportfreunde über ihre linke Seite, wo Außenverteidiger Hagen Blohm zum Abschluss kam, Tim Seidenfaden im Beecker Kasten war auf dem Posten (16.).

Beeck übernahm nun die Kontrolle und kam nach hohen Bällen immer wieder zu Chancen. Einen Kopfball von Marc Kleefisch entschärfte Dürens Keeper Philipp Müller, im Nachsetzen wäre Kleefisch beinahe noch zur Stelle gewesen (22.). Einen Eckball von Niklas Fensky nickte Paul Daniels völlig frei am langen Pfosten vorbei (24.). „Ich musste mich bei der Aufstellung zwischen Laufstärke und Kopfballstärke entscheiden, und ich habe mich für die laufstarken Spieler entscheiden“, erklärte Dürens Coach Marcel Demircan die Tatsache, dass seiner Mannschaft „die Standards um die Ohren flogen“.

Nach einem präzisen Chipball von Timo Braun verzeichnete Kleefisch den zweiten Aluminiumtreffer des Nachmittags (29.), doch mit der nächsten Szene belohnten sich die Hausherren. Wieder leitete Braun vom rechten Flügel aus ein, Elias Khadraoui legte die Kugel gekonnt vors Tor, wo Arize aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (36.). Und der 20-jährige Stürmer sorgte dann auch für das 2:0: Paul Daniels schickte einen abgewehrten Ball – wieder nach einer Ecke – aus der Drehung wieder in die gefährliche Zone, Arize hielt den Fuß hin (43.). „Defensiv war das ganz solide in der ersten Halbzeit“, fand Dürens Linksverteidiger Hagen Blohm, auch Demircan war mit dem Auftritt einverstanden.

18 Sekunden nach Wiederanpfiff wären die Sportfreunde beinahe wieder im Spiel gewesen. Schneller Ballgewinn nach dem Anstoß, Karabuluts Diagonalschuss lenkte Seidenfaden mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Nach einem Bilderbuchangriff der Beecker über die rechte Seite legte Braun von der Grundlinie zurück, Kleefisch feuerte gegen den Lauf des Torwarts – Müller zauberte und brachte irgendwie die Hand an den Ball (54.). Auch in der nächsten Szene stand Müller einem Kleefisch-Treffer im Weg, der Ball landete allerdings vor den Füßen von Timo Braun, der humorlos unters Tordach auf 3:0 erhöhte (59.). „Das dritte Tor hat uns gekillt“, bekundete Blohm.

Und dann machte auch Marc Kleefisch noch sein Tor. Einen Gegenspieler ließ er noch aussteigen, dann spitzelte der Torjäger Müller die Kugel „durch die Hosenträger“ zum 4:0 ins Netz, es war Saisontreffer Nummer zwölf (71.). Aber die Mentalität bei den Sportfreunden stimmte. Schlosser foulte Karabulut, es gab Elfmeter für die Gäste, den Inan Sengül souverän zum 1:4 verwandelte (85.). Tief in der Nachspielzeit nutzte Peer Winkens mit dem Schlusspfiff einen Beecker Konter zum 5:1-Endstand (90.+5). „Es war eine schwierige Hinrunde. Wir hatten uns vorgenommen, den Leuten heute etwas zurückzugeben für die Unterstützung. Und die Jungs haben heute gebissen“, lobte Wegbergs Coach Albert Deuker. „Wir sind Gäste in der Mittelrheinliga. Was da heute an individueller Qualität beim Gegner auf dem Platz stand, muss man einfach anerkennen“, fand Demircan.

Beeck: Seidenfaden – Schlosser, Hühne, Daniels – Fensky, Bösing, Hoffmanns, Khadraoui (88. L. Braun) – Braun, Arize (78. Winkens), Kleefisch (78. Mühlen)

Düren: Müller – Mbayabu, Iven (75. Mandelartz), Sengül (70. G. Klepgen), Blohm – Kanzi (64. Chrisanth), Düskün, Kilic (64. D. Klepgen), Karabulut – Yamashita, Gashani (80. Görich)

