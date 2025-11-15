Gegen Deutschland: Luxemburg wieder glücklos

Im Stade de Luxembourg, vor den Augen von ehemaligen Stars wie Roby Langers, Guy Hellers, Rudi Völler und Lothar Matthäus, der als TV-Experte vor Ort war, trafen am Freitagabend die Nationalmannschaften von Luxemburg und Deutschland in der WM-Qualifikation aufeinander.
Die 9.Minute brachte eine erste große Torchance für Florian Wirtz, die jedoch ungenutzt blieb. In der 1.Halbzeit zeigte Luxemburg eine starke Leistung und war phasenweise die bessere Mannschaft, während Deutschland Schwierigkeiten hatte, sich klare Gelegenheiten zu erarbeiten. Sinani schoss z.B. nach toller Vorarbeit von Barreiro aus spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei.
Keeper Baumann stand öfter im Mittelpunkt als ihn vermutlich lieb sein konnte, was die bis dahin mangelhafte Gästeoffensive verdeutlichte. Der Augsburger Dardari schoss denkbar knapp am rechten Pfosten vorbei, ein Fernschuss von Sinani parierte der Gästetorwart in Ecke. Auf der anderen Seite setzte Wirtz einen Versuch aus der zweiten Reihe zu hoch an. Die 1.Halbzeit endete torlos, was die 9.214 Zuschauer überraschte.
Nach dem Seitenwechsel kam Deutschland besser ins Spiel. In der 49.' erzielte Woltemade das erste Tor für die DFB-Elf, als er aus dem Nichts traf und die Gäste in Führung brachte. Quasi vom Anstoß weg verpasste Dardari den möglichen Ausgleich und Christopher Martins war im Fünfer zu überrascht, um ein Zuspiel von rechts noch kontrollieren zu können.
Mitte der 2.Hälfte, in der 69. Minute, war es erneut Woltemade, der mit seinem zweiten Treffer auf 0:2 erhöhte und damit das spätere Endergebnis besiegelte. Obwohl Deutschland nun in Führung lag, gab sich Luxemburg nicht auf und versuchte weiterhin, offensiv Akzente zu setzen. Dennoch fehlte es ihnen an der nötigen Durchschlagskraft, um zum Torerfolg zu kommen.
Letztlich war die Cleverness und Effektivität der deutschen Mannschaft der entscheidende Faktor in diesem Spiel während Luxemburg trotz der Niederlage vielversprechende Ansätze zeigte.
Die Stimmung im Stadion war gemischt; während die deutschen Fans wenig Unterstützung zeigten, sorgten die Luxemburger für lautstarken Support und zwei tolle Choreographien. Vor dem Spiel wurden sie zusätzlich motiviert, da Trainer Jeff Strasser einige Fässer Bier spendiert hatte.
„Man ist als Trainer nicht davon überrascht, dass Luxemburg das macht“ erklärte Jeff Strasser während der Pressekonferenz der Partie auf die entsprechende Frage, ob es eben überraschend sei, dass die Gastgeber sich so viele klare Torchancen herausspielen konnten. „Wir hatten entschieden, auf ein höheres Pressing zu setzen und ein 4-4-2 oder 4-2-3-1 je nach deutscher Ausrichtung zu spielen. Christopher Martins oder Leo Barreiro sollten abwechselnd die Achterposition einnehmen.“
„Wir haben einen Tick zu lange gebraucht um über die rechte Seite mehr Mannbindung aufzubauen. Wenn du auf der Ballseite keinen maximalen Druck hast, dann wird es schwer, wenn sie verlagern.“ erklärte Julian Nagelsmann gegenüber der versammelten Presse. „Das haben wir zwei, dreimal echt nicht gut gelöst. Wir haben mit Ball zwei, drei Bälle ins Aus gespielt und dann ein bisschen Vertrauen verloren. Im Mann gegen Mann waren wir nicht nah genug am Gegenspieler.“