Gegen Deutschland: Luxemburg wieder glücklos FLF-Auswahl bleibt auch nach dem Heimspiel gegen Deutschland ohne Punkt Verlinkte Inhalte WM-Quali Deutschland Luxemburg

Im Stade de Luxembourg, vor den Augen von ehemaligen Stars wie Roby Langers, Guy Hellers, Rudi Völler und Lothar Matthäus, der als TV-Experte vor Ort war, trafen am Freitagabend die Nationalmannschaften von Luxemburg und Deutschland in der WM-Qualifikation aufeinander.

Die 9.Minute brachte eine erste große Torchance für Florian Wirtz, die jedoch ungenutzt blieb. In der 1.Halbzeit zeigte Luxemburg eine starke Leistung und war phasenweise die bessere Mannschaft, während Deutschland Schwierigkeiten hatte, sich klare Gelegenheiten zu erarbeiten. Sinani schoss z.B. nach toller Vorarbeit von Barreiro aus spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei. 👉 Fotogalerie

Keeper Baumann stand öfter im Mittelpunkt als ihn vermutlich lieb sein konnte, was die bis dahin mangelhafte Gästeoffensive verdeutlichte. Der Augsburger Dardari schoss denkbar knapp am rechten Pfosten vorbei, ein Fernschuss von Sinani parierte der Gästetorwart in Ecke. Auf der anderen Seite setzte Wirtz einen Versuch aus der zweiten Reihe zu hoch an. Die 1.Halbzeit endete torlos, was die 9.214 Zuschauer überraschte.

Nach dem Seitenwechsel kam Deutschland besser ins Spiel. In der 49.' erzielte Woltemade das erste Tor für die DFB-Elf, als er aus dem Nichts traf und die Gäste in Führung brachte. Quasi vom Anstoß weg verpasste Dardari den möglichen Ausgleich und Christopher Martins war im Fünfer zu überrascht, um ein Zuspiel von rechts noch kontrollieren zu können. 👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels Mitte der 2.Hälfte, in der 69. Minute, war es erneut Woltemade, der mit seinem zweiten Treffer auf 0:2 erhöhte und damit das spätere Endergebnis besiegelte. Obwohl Deutschland nun in Führung lag, gab sich Luxemburg nicht auf und versuchte weiterhin, offensiv Akzente zu setzen. Dennoch fehlte es ihnen an der nötigen Durchschlagskraft, um zum Torerfolg zu kommen.

Danel Sinani und Co. brachten Oliver Baumann vor allem in der 1.Halbzeit gehörig ins Schwitzen – Foto: Sebastian J. Schwarz