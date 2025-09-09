Gegen den SV Biemenhorst hat der KFC Uerdingen Personalsorgen

Von der positiven Atmosphäre, die nach dem 6:1-Erfolg über den SV Biemenhorst vor knapp zwei Wochen rund um die Grotenburg herrschte, ist nicht mehr viel übrig. So geht der KFC Uerdingen deutlich angeschlagen in das Pokalspiel – und das nicht nur im übertragenen Sinne nach der Pleite gegen Büderich, sondern auch wortwörtlich. Im Vorfeld des Spiels hatte Trainer Julian Stöhr erklärt, dass gleich mehrere Spieler leichte Verletzungen mit sich herumtragen und dementsprechend auch am Mittwochabend nicht zur Verfügung stehen werden.

Hester fällt aus

So muss der KFC Uerdingen die abgesprochene Torwartrochade vorziehen, denn Rafael Hester wird definitiv ausfallen. Für ihn wird Jonas Holzum zwischen die Pfosten zurückkehren, der auch beim 6:1 in der Liga gegen Biemenhorst im Tor stand. „Es ist mehr eine Vorsichtsmaßnahme“, betont Stöhr mit Verweis darauf, dass Hester seinen Körper sehr gut kenne und man lieber kein Risiko eingehen möchte, um einen längeren Ausfall zu verhindern. Auch Maximilian Dimitrijevski wird am Mittwochabend fehlen, er musste schon in Büderich in der ersten Halbzeit angeschlagen raus und konnte seitdem nicht trainieren.