Gegen den SV Bad Heilbrunn: Olching will Serie ausbauen

Die Fußballer des SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching gastiert am Sonntag beim Abstiegskandidaten. Im Hinspiel führte Olching schon mit 2:0, ehe es dramatisch wurde.

Mayer erwartet eine unangenehme Aufgabe. Die Gastgeber stecken mitten im Abstiegskampf und gelten für ihn als „kampfstarke Mannschaft“. Wie unbequem Bad Heilbrunn sein kann, bekam der SCO bereits im Hinspiel zu spüren. Vor knapp sieben Monaten führte Olching zur Pause scheinbar sicher mit 2:0, ehe die Partie noch einmal kippte. Erst ein Treffer in der Nachspielzeit sicherte damals den 3:2-Sieg.

Fünf Tage nach dem Ausflug ins Werdenfelser Land geht es für den SC Olching erneut ins oberbayerische Voralpenland. Viel Zeit, die Gegend zu genießen, werden die Amperstädter aber nicht haben. Am Sonntag um 14.15 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Felix Mayer beim SV Bad Heilbrunn .

Dieser Erfolg war zugleich der Start einer bemerkenswerten Serie. Seit inzwischen 16 Spielen ist der SCO ungeschlagen, 13 Siege und drei Unentschieden stehen zu Buche. Acht Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Verfolger SV Planegg sieben Punkte, zudem hat Olching noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

„Wir wollen an die gute Leistung von Ohlstadt anknüpfen“, gibt Mayer die Richtung vor. Personell kann der Olchinger Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Luka Batarilo-Cerdic, der sich noch im Aufbautraining befindet, fällt aus. (Dirk Schiffner)