Fortunas Futsaler wollen auch zuhause wieder gewinnen. – Foto: Christian Herbst

Gegen den Heimfluch Fortunas Bundesliga-Futsaler haben in eigener Halle noch kein Spiel gewonnen. Diese Serie soll gegen den HSV enden.

Für die Futsaler der Fortuna stehen in diesem Kalenderjahr noch zwei wichtige Aufgaben auf dem Programm. In den noch ausstehenden Heimspielen gegen den HSV Panthers am Samstag und gegen Schlusslicht FC Penzberg eine Woche darauf haben die Spieler von Shahin Rassi die Möglichkeit, sich vorweihnachtlich zu bescheren. „Das Ziel ist, beide Spiele zu gewinnen. Damit hätten wir einen sehr großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht“, sagt Fortunas niederländischer Coach vor dem Heimspiel-Doppelpack zum Jahresausklang.

Sollten seine zuletzt mit 2:0 über die WAKKA Eagles siegreichen Spieler die Vorgabe erfüllen, hätte die Fortuna erstmals in der Bundesliga drei Spiele hintereinander gewonnen. Zuzutrauen ist den Flingeranern diese Premiere allemal. Doch dafür muss insbesondere am Samstag gegen den Tabellennachbarn HSV alles zusammen laufen. „Das ist eine Topmannschaft“, sagt Shahin Rassi über die fünftplatzierten Hanseaten, die aktuell drei Punkte mehr auf dem Konto haben als die Fortuna. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mannen um Torhüter Christian De Groodt auch noch gegen ihren Heimkomplex ankämpfen müssen. Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen – so lautet die Bilanz aus den bisherigen vier Partien vor eigenem Publikum in dieser Saison. Einen Sieg vor heimischen Fans konnte die Fortuna bislang noch nicht feiern.