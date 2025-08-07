Gegen den ersten Tabellenführer

Für Andreas Schön steht am Samstag in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag an. Der neue Cheftrainer des Regionalligisten FC-Astoria Walldorf bestreitet sein erstes Heimspiel und feiert zeitgleich seinen 36. Geburtstag. Das größte Geschenk sollen ihm dabei seine Spieler machen und die SG Sonnenhof Großaspach schlagen (Anpfiff, 14 Uhr).

Die Schwaben kommen als Aufsteiger – 95 Punkte aus der Oberliga-Saison 2024/25 sind eine echte Ansage – und erster Tabellenführer der noch jungen Regionalliga-Saison. Am ersten Spieltag hat der Oberliga-Meister genau dort weitergemacht, wo er Ende Mai aufgehört hat und den Mitaufsteiger TSG Balingen mit 6:1 aus dem heimischen Stadion geschossen. "Die kommen mit extrem viel Selbstvertrauen zu uns", sagt FCA-Trainer Andreas Schön, der aufgrund der Entwicklung seiner eigenen Mannschaft ebenfalls positiv gestimmt ist, "denn wir werden von Woche zu Woche besser."

Personell kann das samstägliche Geburtstagskind nahezu aus dem Vollen schöpfen, wäre da nicht der bittere Ausfall Bennet Schiebers. "Wir hatten schon überlegt, ihn zur zweiten Hälfte zu bringen", verrät Schön, doch der Defensivallrounder verletzte sich während der Halbzeit am vergangenen Samstag in Mainz schwer. Die Diagnose lautet Korbhenkelriss im Innenmeniskus. Eine Operation ist unumgänglich und gleichbedeutend mit dem Vorrundenaus für den 21-Jährigen.