Gegen den Catenaccio Bayernliga Süd

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried ist zu Gast in Erlbach. Nicht gerade der Lieblingsgegner.

Zum Abschluss der Vorrunde tritt der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried am heutigen Freitag beim SV Erlbach an. Es ist das Spitzenspiel der Bayernliga Süd, der Tabellendritte trifft auf den Tabellenvierten. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Der SV Erlbach ist nicht gerade der Lieblingsgegner des FC Pipinsried. Von den letzten sieben Duellen konnte der FCP nur eines für sich entscheiden. Neben einem Remis setzte es fünf Niederlagen, die bitterste davon war wohl das 0:3 Anfang Mai diesen Jahres, als die Pipinsrieder vor 1800 Zuschauern alle Aufstiegsträume begraben mussten.

Neue Saison, neues Spiel? Nicht ganz, denn der Gastgeber aus Erlbach hat eines nicht verlernt: den Minimalismus. Das Team der beiden SVE-Trainer Johan Grabmeier und Lukas Lechner hat aus 15 Spielen 28 Punkte gesammelt – und das mit einem Torverhältnis von 18:11. Die Pipinsrieder treffen also erneut auf ein Team, das den Catenaccio, den Abwehrriegel, verinnerlicht hat. Allerdings fingen sich die Pipinsrieder in jenem denkwürdigen Spiel im Mai gleich drei Gegentore: beinahe untypisch für das Erl㈠bacher Offensivpotenzial.

Erlbach: Stark in der Defensive und im Umschaltspiel

Der FC Pipinsried muss auf Jonas Lindner verzichten, der Anfang der Woche in Nürnberg erfolgreich am Knie operiert worden ist. Ebenfalls stehen Benedikt Lobenhofer (Ober㈠schenkel) und Max Schmidt (Wade) nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Max Dombrowka ist fraglich. Der Neuzugang hat seit Saisonbeginn immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen.

Trotzdem geht der neue Pipinsrieder Trainer Roman Langer positiv ins Erlbach-Spiel: „Für mich ist es eins der schönsten Auswärtsspiele der Saison. Ein Abendspiel unter Flutlicht in Erlbach, das hat einfach was. Wir wollen natürlich auch etwas Zählbares mitnehmen.“ Erlbach habe eine unglaubliche Qualität im Umschaltspiel. Darauf müsse man vor allem Acht geben.

Nach der Partie könne man dann weiter an den Defiziten arbeiten, der FCP ist am darauffolgenden Spieltag spielfrei. Und dann kommen heuer unter anderem noch die Spitzenteams aus Kirchanschöring und Landsberg auf den FC Pipinsried zu.