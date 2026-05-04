Gegen den ASV: VfR Garching beendet Negativserie mit Arbeitssieg

Der VfR Garching setzte sich in der Bezirksliga Nord gegen Dachau durch. – Foto: Sven Leifer

Mike Niebauer hat nach den jüngsten Misserfolgen und deutlich zu vielen Gegentoren seine Mannschaft defensiver aufgestellt. Garching ließ ganz bewusst den Gastgebern den Ball und stellte sich richtig gut auf. Die Dachauer versuchten viel und hatten einen Ertrag ganz nahe bei Null. In der ersten Halbzeit hatte Dachau genau eine Chance – und der Gast eine Handvoll Halbchancen. Das 0:0 war dann eigentlich die logische Konsequenz.

„Der Seuchenmonat April ist vorbei.“ Mike Niebauer, Spielertrainer des VfR Garching , hat vor dem schweren Auswärtsspiel beim ASV Dachau alles versucht, um das gute Omen zu beschwören. Seine Mannschaft sammelte in der Bezirksliga Nord im April keinen einzigen Punkt und verlor zuletzt vier Spiele in Serie. Mit dem 1:0 (0:0) beim ASV Dachau hat man den negativen Lauf beendet und die Gefahr, in Richtung Abstiegsrelegation durchgereicht zu werden, fürs Erste gebannt.

Tor des Tages durch Dennis Niebauer

Fast ein wenig mochte sich der VfR-Spielertrainer für den Auftritt in Dachau entschuldigen: „Unsere Devise war kein schöner Fußball, sondern Effektivität.“ Und genau das setzte seine Elf dann auch in der zweiten Hälfte fort, als die Garchinger einen konterähnlichen Angriff bekamen, der zum Tor des Tages führte. Luis Landler wurde von Routinier Dennis Niebauer auf die Reise geschickt und scheiterte am Torwart. Philipp Strube bewahrte bei dem Abpraller die Übersicht, legte den Ball quer, und Dennis Niebauer musste das Spielgerät nur noch über die Linie schieben.

Schiedsrichter pfeift Konter ab

Nach dem Tor mussten die Gastgeber das Risiko erhöhen, aber in der Schlussphase war Garching dem 2:0 näher als Dachau dem 1:1. Nach einer letzten Ecke des Platzvereins mit stürmendem Torwart verhinderte der Schiedsrichter das 2:0, weil er den Konter des VfR auf das leere Tor abpfiff.

ASV Dachau – VfR Garching 0:1 (0:0). VfR: Dietrich, Stefanovic, M. Niebauer, D. Niebauer, Strube, Niggl (59. Fellner), Koliantzas, Salassidis (81. Wollny), Matzkowitz (46. Eisl), Landler (74. Kardum), Vogel (62. Monetti). Tor: 0:1 D. Niebauer (67.). Rote Karte: Mack (90.+6). Schiedsrichter: Tobias Spindler (Ostermünchen). Zuschauer: 67.