– Foto: Timo Babic

Gegen defensivstarken Gegner – Brehm-Elf will Lohn für gute Leistung Fetih-Kisdorf empfängt SSC Hagen Ahrensburg – Form bestätigen, Punkte einfahren Verlinkte Inhalte LL Holstein Hagen Aburg FC Fetih-Kisdorf

Am Samstag steht für den FC Fetih-Kisdorf das nächste richtungsweisende Spiel in der Landesliga Holstein auf dem Programm. Um 16:00 Uhr empfängt der Aufsteiger den Tabellennachbarn SSC Hagen Ahrensburg – eine der defensivstärksten Mannschaften der Liga. Nach zwei überzeugenden, wenn auch ergebnistechnisch gegensätzlichen Spielen gegen die Topteams Eichholz (5:4) und Dornbreite (2:3) will die Mannschaft von Trainer Nico Brehm ihre Form nun endlich auch wieder in Punkte ummünzen.

Brehm erwartet eine schwere, aber lösbare Aufgabe: „Am Samstag empfangen wir die Mannschaft von Hagen Ahrensburg. Eine erfahrene Truppe, die sehr kompakt steht und verteidigt und nicht umsonst in der Tabelle gut dasteht. Nach unseren couragierten Auftritten gegen die Topteams aus Eichholz und Dornbreite wollen wir am Samstag diese Form bestätigen.“ Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr FC Fetih-Kisdorf FC Fetih-Kisdorf SSC Hagen Ahrensburg Hagen Aburg 16:00 PUSH

Tatsächlich stellt Hagen Ahrensburg mit nur neun Gegentoren aus neun Spielen die aktuell beste Defensive der Liga. Zuletzt trotzte das Team dem Eichholzer SV ein 2:2 ab – mit einem Gegentreffer in letzter Sekunde. Vor allem im Umschaltspiel und bei Standards sind die Gäste stets gefährlich. Fetih-Kisdorf hingegen geht mit Rückenwind in die Partie – nicht unbedingt aus der Tabelle, aber aus der eigenen Entwicklung. Nach dem emotionalen Auswärtssieg beim Spitzenreiter Eichholz war auch das Spiel in Dornbreite lange auf Augenhöhe, ehe ein spätes Eigentor die knappe Niederlage besiegelte. Besonders Offensivmann Erik Michler präsentierte sich zuletzt in Topform und erzielte drei Tore in zwei Spielen.