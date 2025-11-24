Gegen das Team der Stunde – Schwaig holt Rückstand auf und bleibt ungeschlagen

Schwaig – Mit einem verdienten Punkt im Gepäck kehrte der FC Schwaig am Samstagnachmittag vom TSV Nördlingen zurück und blieb damit im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen das Team der Stunde – fünf Siege und ein Unentschieden – zeigte der Aufsteiger eine starke kämpferische Leistung, warf bei schwierigen Bodenverhältnissen alles in die Waagschale und holte den 1:2-Rückstand auf.

Das Trainerteam um Wiggerl Donbeck und Walter Werner veränderte die Startelf auf nur einer Position. Für den verletzten Daniel Gaedke begann Felix Günzel auf der linken offensiven Seite. Der genesene Tim Schels nahm zunächst auf der Bank Platz nahm.

Es dauerte bis zur 11. Minute, ehe es die erste gefährliche Situation vor dem Nördlinger Tor gab. Tobi Jell schickte Leon Roth auf dem rechten Flügel auf die Reise, der scharf nach innen spielte. Aber Raffi Ascher und Felix Günzel kamen einen Schritt zu spät. Kurz darauf schlug Philipp Gau eine schöne Flanke von der linken Seite, die Günzel uneigennützig auf Roth ablegte, doch dessen Schuss war nicht scharf genug, sodass Torwart Daniel Martin parieren konnte.

Auf der Gegenseite kam es zu einem Laufduell zwischen Patrick Höck und Jell, als beide Spieler strauchelten. Högg kam als Erster wieder auf die Beine, schoss aus zwölf Metern aufs Tor, aber Keeper Leon Markert war reaktionsschnell auf dem Posten. Nach einer Ecke von Gau stieg Florian Pflügler am höchsten, konnte die Kugel aus acht Metern aber nicht genau genug platzieren.

In der 33. Minute gingen die Gäste in Führung. Roth erlief einen Fehlpass der Nördlinger Abwehr, spielte in die Mitte, wo ein Abwehrspieler gerade noch ein Bein dazwischen brachte. Jell machte die Kugel noch einmal scharf, und Ascher staubte aus sieben Metern zum 1:0 ab.

Gäste können sich nur kurz freuen – zweite Hälfte mit weniger Torchancen

Doch die Schwaiger Freude währte nur kurz. Eine Ecke von links wehrte die Gästeabwehr zu kurz ab, sodass Mario Szabo die Kugel von der Strafraumgrenze an Freund und Feind vorbei ins linke Kreuzeck schlenzen konnte (37.) – ein Traumtor des jungen Außenverteidigers.

Auch in der zweiten Halbzeit sahen die 350 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen. Die Gastgeber hatten in der 59. Minute die erste, und die nutzten sie eiskalt. Nach einem weiten Freistoß stand Torjäger Simon Gruber im Strafraum frei, stoppte mit dem Rücken zum Tor den Ball perfekt mit der Brust und legte ihn auf seinen Sturmkollegen Alexander Schröter quer. Dieser fackelte nicht lange und schob aus zehn Metern flach zum 2:1 ein.

Schwaig antwortet blitzschnell – Partie bleibt beim leistungsgerechten Remis

Aber wieder kam die Antwort postwendend. Der starke Gau legte einen Freistoß über die Abwehrlinie hinweg auf den aufgerückten Innenverteidiger Sebastian Hofmaier, der den Ball aus zwei Metern zum 2:2 in die Maschen setzte (61.).

Beide Teams versuchten nun noch einmal alles, um vielleicht noch zum Siegtreffer zu kommen. Nördlingens Kapitän Jens Schüler setzte einen Freistoß aus 25 Metern Entfernung einen halben Meter über die Querlatte, und auf der anderen Seite kam es nach einem Gau-Freistoß zu einer Ablage auf Hannes Empl, der aus zehn Metern abzog. Zwar wäre Torwart Martin geschlagen gewesen, aber ein Feldspieler klärte mit dem Kopf knapp vor der Torlinie. So blieb es nach dem Schlusspfiff des hervorragenden Schiedsrichters Andreas Dinger beim leistungsgerechten Remis.