Gegen das Schlusslicht – gelingt Beeck der erste Heimsieg?

Ein Ziel hat Beecks Coach Albert Deuker schon mal erreicht: Daniel Johnen, für den Verein unter anderem als Platzwart tätig, mäht auf Deukers Wunsch hin den Rasen im Waldstadion für das Spiel am Sonntag gegen den FC Pesch für beste Bedingungen nicht schon am Freitag, sondern erst am Samstag.
Das Ziel ist immerhin groß: Im fünften Anlauf soll endlich der erste Heimsieg gelingen. Bislang steht dort gerade mal ein mageres Pünktchen zu Buche: Auf das 3:3 gegen Porz folgten Niederlagen gegen Siegburg (0:3), Königsdorf (1:2) und Fortuna Kölns U23 (1:2). In erster Linie wegen der Bilanz im Waldstadion steht Beeck aktuell so schlecht da, wie es niemand erwartet hatte: gerade Mal ein Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz. Dabei möchten die Kleeblätter doch eigentlich um Platz eins mitspielen.
Einen Blick auf die aktuelle Tabelle wolle er seinen Jungs dennoch nicht verbieten, erklärt Deuker auf entsprechende Nachfrage. „Aber das kann ich ja ohnehin nicht.“ Worauf er aber auch selbst den Fokus legen möchte, erklärt er klipp und klar: „Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir selbst beeinflussen können – und das ist unsere Leistung. Und dazu gehört unabdingbar eine sehr gute Einstellung beim Spiel gegen den Ball.“
Nicht nur in dem Punkt war der Übungsleiter mit dem 0:0 im Derby beim 1. FC Düren am vergangenen Freitag einverstanden: „Das war ein ganz großer Fortschritt gegenüber den Wochen davor – und was mich besonders freut: Wir haben da endlich noch mal zu Null gespielt.“
Dass am Ende aber auch vorne die Null stand, lag primär an zwei Faktoren: In der ersten Halbzeit nutzten die Schwarz-Roten etliche zwingende Chancen nicht – speziell Marc Kleefisch entwickelte einiges Abschlusspech. Und in der 86. Minute spielte dann bei Marc Brasnics Abstaubertor zum vermeintlichen 1:0 der Assistent nicht mit, der den Torschützen im Abseits gesehen hatte. Was eine krasse Fehlentscheidung war, wie die Bewegtbilder im Anschluss einwandfrei bewiesen.
Was Deuker jedoch recht gelassen nahm und in einen größeren Kontext stellte: „Ich mache immer wieder die Erfahrung in Ligen unterhalb des VAR, dass Assistenten in der Regel die Fahne heben, wenn ein Spieler aus kurzer Distanz nach einem Abpraller den Ball ins Tor schießt. Das sieht für die dann immer sehr abseitsverdächtig aus.“ So war’s nun auch in Düren – auch wenn bei Brasnics Schuss gleich zwei Dürener Abwehrspieler etwa einen halben Meter näher zum eigenen Tor standen als der Schütze.
Die in der altehrwürdigen Westkampfbahn verpassten Treffer möchte Beeck gegen das Liga-Schlusslicht nun nachholen. Das hat wie auch Beeck bereits einen Trainerwechsel hinter sich – freilich aus einem ganz anderen Grund. Denn eher unfreiwillig ließ Pesch Mitte September seinen Erfolgscoach Abdullah Keseroglu zu Ligarivale SV Eintracht Hohkeppel ziehen – der Ex-Profi hatte Hohkeppel bereits von 2019 bis 2022 trainiert, danach Pesch zurück in die Mittelrheinliga geführt und in der vergangenen Saison die Klasse gehalten. Die Verantwortung beim FC trägt nun Adriano Terranova, der zuletzt Peschs A-Liga-Reserve coachte, gemeinsam mit Himmet Kol.
Deren Bilanz ist bislang reichlich ernüchternd: Aus acht Spielen holte das Team aus dem Kölner Nordwesten gerade einmal vier Punkte – bei einem Torverhältnis von 8:28. Im Schnitt kassierte Pesch bislang also satte 3,5 Tore pro Spiel. Was speziell an drei Partien lag: In Frechen (0:7) und daheim gegen Vichttal (1:5) und zuletzt gegen Bergisch Gladbach (1:6) beulte sich Peschs Tornetz 18 Mal aus. Überhaupt nicht in dieses Bild passt umgekehrt der einzige Sieg. Denn den holte Pesch gegen Vizemeister Merten – und das mit 1:0 sogar ohne Gegentor.
„Mit Ball hat Pesch eine klare Idee, geht dabei allerdings auch hohes Risiko“, hat Deuker als Zaungast der Partie gegen Bergisch Gladbach ausgemacht. Was es für Beeck also nun nach Möglichkeit ebenfalls auszunutzen gilt. Die bisherige Bilanz gegen Pesch ist knapp positiv: zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage (die ungerade Zahl resultiert aus dem coronabedingten Saisonabbruch 2019/2020). Fast alle Spiele verliefen sehr eng.
Personell sieht es jedenfalls aber schon mal gut aus: Bis auf Kai Bösing (grippaler Infekt), Hauke Winkens (Schulterprellung) und Vinzent Zingel (weiterhin Rekonvaleszent) stehen voraussichtlich alle Akteure zur Verfügung – also auch die unter der Woche angeschlagenen Kleefisch und Brasnic. Dazu steht nach längerer Zeit Timo Braun, der wegen Verletzungen und Sperren bislang erst zu zwei Saisoneinsätzen kam, wieder zur Verfügung – an einem guten Tag kann auch der sicherlich den Unterschied ausmachen.
Und auch wenn es bis dahin noch ein bisschen hin ist: Schon jetzt ist Deuker sehr zufrieden mit der Planung seiner ersten Vorbereitung in Beeck, die im Januar anlaufen wird. „Fast alle Gegner dafür stehen auch schon fest. Was wir uns noch wünschen würden, wäre ein Testspiel gegen einen Regionalligisten. Ansonsten ist schon fast alles festgezurrt.“