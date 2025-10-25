Gegen das Schlusslicht – gelingt Beeck der erste Heimsieg?

Dass am Ende aber auch vorne die Null stand, lag primär an zwei Faktoren: In der ersten Halbzeit nutzten die Schwarz-Roten etliche zwingende Chancen nicht – speziell Marc Kleefisch entwickelte einiges Abschlusspech. Und in der 86. Minute spielte dann bei Marc Brasnics Abstaubertor zum vermeintlichen 1:0 der Assistent nicht mit, der den Torschützen im Abseits gesehen hatte. Was eine krasse Fehlentscheidung war, wie die Bewegtbilder im Anschluss einwandfrei bewiesen.

Was Deuker jedoch recht gelassen nahm und in einen größeren Kontext stellte: „Ich mache immer wieder die Erfahrung in Ligen unterhalb des VAR, dass Assistenten in der Regel die Fahne heben, wenn ein Spieler aus kurzer Distanz nach einem Abpraller den Ball ins Tor schießt. Das sieht für die dann immer sehr abseitsverdächtig aus.“ So war’s nun auch in Düren – auch wenn bei Brasnics Schuss gleich zwei Dürener Abwehrspieler etwa einen halben Meter näher zum eigenen Tor standen als der Schütze.

Die in der altehrwürdigen Westkampfbahn verpassten Treffer möchte Beeck gegen das Liga-Schlusslicht nun nachholen. Das hat wie auch Beeck bereits einen Trainerwechsel hinter sich – freilich aus einem ganz anderen Grund. Denn eher unfreiwillig ließ Pesch Mitte September seinen Erfolgscoach Abdullah Keseroglu zu Ligarivale SV Eintracht Hohkeppel ziehen – der Ex-Profi hatte Hohkeppel bereits von 2019 bis 2022 trainiert, danach Pesch zurück in die Mittelrheinliga geführt und in der vergangenen Saison die Klasse gehalten. Die Verantwortung beim FC trägt nun Adriano Terranova, der zuletzt Peschs A-Liga-Reserve coachte, gemeinsam mit Himmet Kol. Persoanllage bei Beeck entspannt

Deren Bilanz ist bislang reichlich ernüchternd: Aus acht Spielen holte das Team aus dem Kölner Nordwesten gerade einmal vier Punkte – bei einem Torverhältnis von 8:28. Im Schnitt kassierte Pesch bislang also satte 3,5 Tore pro Spiel. Was speziell an drei Partien lag: In Frechen (0:7) und daheim gegen Vichttal (1:5) und zuletzt gegen Bergisch Gladbach (1:6) beulte sich Peschs Tornetz 18 Mal aus. Überhaupt nicht in dieses Bild passt umgekehrt der einzige Sieg. Denn den holte Pesch gegen Vizemeister Merten – und das mit 1:0 sogar ohne Gegentor.

„Mit Ball hat Pesch eine klare Idee, geht dabei allerdings auch hohes Risiko“, hat Deuker als Zaungast der Partie gegen Bergisch Gladbach ausgemacht. Was es für Beeck also nun nach Möglichkeit ebenfalls auszunutzen gilt. Die bisherige Bilanz gegen Pesch ist knapp positiv: zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage (die ungerade Zahl resultiert aus dem coronabedingten Saisonabbruch 2019/2020). Fast alle Spiele verliefen sehr eng.