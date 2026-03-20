Gegen das Schlusslicht: Garching will „versuchen Spaß zu haben"

Der VfR Garching trifft auf Fatih Ingolstadt, das noch keinen Punkt holte. Doch Trainer Mike Niebauer warnt vor Leichtsinn.
Wenn der VfR Garching dieses eine Spiel nicht gewinnt, dann macht er sich zur Lachnummer der Bezirksliga Nord. Diesen Samstag (16 Uhr) geht es zu den Fußballern des FC Fatih Ingolstadt, die noch immer keinen einzigen Punkt gesammelt und bei 18 Niederlagen satte 83 Tore kassiert haben.
Mittlerweile stellt sich sogar die Frage, ob am Samstag gespielt wird. In der vergangenen Woche traten die Ingolstädter Türken beim FC Gerolfing gar nicht an. „Wir fahren nach Ingolstadt und wollen gerne spielen“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer. Da der Gegner schon die Trikotfarben abklärte, deutet alles auf ein Bezirksliga-Spiel hin. Dazu kommt, dass der Ligaletzte nur drei Nichtantritte haben darf bei einem straffreien Abstieg am Saisonende.
Bei den Garchingern fällt dieses Mal Mittelstürmer Gottfried Agbavon wegen muskulärer Probleme aus. Gegen Fatih Ingolstadt müssen die VfR-Kicker aber unabhängig von Namen und Nummern seriös die Hausaufgaben machen und die drei Punkte holen. In der Mannschaft gibt es schon den einen oder anderen Spieler, der Gefahr läuft, das Spiel etwas zu leicht zu nehmen.
Mike Niebauer möchte das Spiel dennoch locker angehen: „Wir sollten die Sache nicht zu verkopft anpacken. Wir gehen dort auf den Platz und versuchen, Spaß zu haben.“ Der Trainer sagt auch, dass die Ingolstädter gute Kicker in den eigenen Reihen haben, aber in der Summe der elf Spieler habe der wohl fixe Absteiger kein bezirksligataugliches Kollektiv. Wenn die Garchinger ihre Leistung bringen, dann sollte drei weiteren Punkten auch nichts im Weg stehen. (nb)