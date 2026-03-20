Gegen das Schlusslicht: Garching will „versuchen Spaß zu haben" Bezirksliga Nord von Nico Bauer · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der VfR Garching (weiß) trifft auf das Schlusslicht der Bezirksliga Nord. – Foto: Johannes Traub

Der VfR Garching trifft auf Fatih Ingolstadt, das noch keinen Punkt holte. Doch Trainer Mike Niebauer warnt vor Leichtsinn.

Wenn der VfR Garching dieses eine Spiel nicht gewinnt, dann macht er sich zur Lachnummer der Bezirksliga Nord. Diesen Samstag (16 Uhr) geht es zu den Fußballern des FC Fatih Ingolstadt, die noch immer keinen einzigen Punkt gesammelt und bei 18 Niederlagen satte 83 Tore kassiert haben. Mittlerweile stellt sich sogar die Frage, ob am Samstag gespielt wird. In der vergangenen Woche traten die Ingolstädter Türken beim FC Gerolfing gar nicht an. „Wir fahren nach Ingolstadt und wollen gerne spielen“, sagt der Garchinger Trainer Mike Niebauer. Da der Gegner schon die Trikotfarben abklärte, deutet alles auf ein Bezirksliga-Spiel hin. Dazu kommt, dass der Ligaletzte nur drei Nichtantritte haben darf bei einem straffreien Abstieg am Saisonende.

Morgen, 16:00 Uhr FC Fatih Spor Ingolstadt FC Fatih Spor Ingolstadt VfR Garching VfR Garching 16:00 PUSH