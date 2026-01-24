Gegen Bundesliga-Nachwuchs: TSV Essingen vor dem ersten Test

Der Winter ist für den TSV Essingen kein Bruch, eher eine Zäsur zum Nachjustieren. Als Vierter der Oberliga Baden-Württemberg (31 Punkte) sitzt der Klub zur Pause in Reichweite der Spitzengruppe – weit genug weg von Alarmstimmung, nah genug am Verheißungsvollen. Die Vorbereitung soll deshalb weniger reparieren als schärfen: Intensität, Automatismen, Widerstandskraft.

Ganz untätig war Essingen in der kalten Jahreszeit nicht. Beim Intersport Schoell Cup kurz vor dem Jahreswechsel sammelte die Mannschaft bereits Hallenminuten, nun folgten in den letzten Tagen die ersten Trainingseinheiten auf dem Platz. Der Übergang vom Hallenlicht zur Winterwiese ist dabei stets ein kleiner Kulturwechsel: weniger Raum, mehr Tempo, andere Zweikämpfe – und ein deutlich härterer Blick auf die Grundordnung.

Der erste Test steht am Sonntag um 14 Uhr an, und er ist bewusst gewählt: Auswärts bei der U19 des 1. FC Heidenheim wartet kein klassischer Männerfußball-Gegner, sondern eine Nachwuchsmannschaft, die in der U19-DFB-Nachwuchsliga in der Hauptrunde Gruppe B Woche für Woche gegen große Namen wie Borussia Dortmund oder FC Schalke 04 misst. Das verspricht vor allem eines: hohe technische Qualität, mutiges Anlaufen, viele intensive Läufe – ein Prüfstein für Essingens Sauberkeit im Aufbau und die Geduld gegen aggressives Pressing.