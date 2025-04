Der SC Union Nettetal steckt tief im Tabellenkeller. – Foto: Arno Wirths

Gegen Biemenhorst begann die Talfahrt für Union Nettetal Eine Niederlage am Verbandssportgericht: Das Hinspiel gegen Biemenhorst hinterließ bei Union Nettetal keine positiven Erinnerungen – und läutete die aktuell fast sechsmonatige Sieglosserie ein. Neben Punkten ist im Rückspiel für Nettetal auch etwas andere

Union Nettetal hat den vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Das bezeugt zum einen die Oberliga-Tabelle, die den Verein nun als Schlusslicht notiert. Zum anderen begründet sich dies auf den Eindruck der Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen das vormalige Schlusslicht TVD Velbert, der einem Offenbarungseid gleichkam: Hat sich die Mannschaft mit dem Abstieg abgefunden?

Trainer Kemal Kuc muss dieser These kraft seines Amtes selbstredend widersprechen. Aberauch ihn hat der Auftritt gegen Velbert getroffen. „Kraft- und emotionslos“ habe seine Mannschaft gespielt, die Spieler seien vom Kopf her „nicht da“ gewesen. Statt Aufbruch steckt inzwischen große Ernüchterung im Verein. „Wir bereiten im Trainerteam viel vor, aber auf dem Feld stimmt es nicht“, sagt Kuc weiter. Am Dienstag und Mittwoch sei das Spiel gegen Velbert im Training intensiv aufgearbeitet worden. Kein Stimmungstief in Nettetal

Ein Stimmungstief in der Mannschaft will Kuc aber nicht ausmachen. „Es ist nicht so, dass die Jungs nicht wollen. Die Trainingsbeteiligung ist gut. Wenn andere Teams in der Situation wären, wären sicherlich kaum Leute beim Training. Bei uns ist das anders“, so der Trainer, der aber ebenfalls zugibt: „Es ist schwierig, jede Woche eine Mannschaft zu motivieren, die über fünf Monate nicht gewonnen hat.“ Der 45-Jährige wusste bei Amtsantritt im Januar um die schwierige Ausgangslage in Nettetal, hatte aber sicherlich schneller auf einen positiven Effekt gehofft. Bei den Partien gegen Kleve, Monheim und Schwarz-Weiß Essen spielte sein Team gut, blieb bei den drei 1:1-Unentschieden aber glücklos. „Fußball ist brutal“, sagt Kuc. Seit sieben Spielen betreut er die Mannschaft nun, seine Bilanz: drei Remis und vier Niederlagen. Ein sportlicher Impuls ist entsprechend ausgeblieben. „Wir machen aber keinen Druck. Das wäre kontraproduktiv“, so Kuc.