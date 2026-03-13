Gegen Aystetten: TSV Dachau will nachlegen Landesliga Südwest von Robert Ohl · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Form passt, die Stimmung auch: Die Fußballer des TSV Dachau 1865 haben derzeit viel Spaß am Sport. – Foto: ro

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Gegen Aystettern wollen sie auf eigenem Platz nachlegen.

Ein weiteres richtungsweisendes Heimspiel steht auf dem Programm des Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865: Denn mit dem SV Cosmos Aystetten gastiert am Samstag um 13 Uhr im Sportpark Dachau-Ost ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. Gespielt wird auf Kunstrasen. Aystetten steht mit 22 Punkten, aber mit einem Spiel weniger, deutlich hinter den Dachauern. Bei einem Heimsieg könnte der TSV 1865 den Anschluss an das vordere Mittelfeld herstellen. Die Form stimmt: Die Mannschaft von Trainer Christian Doll ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Nach der Winterpause starteten die Dachauer mit einem Unentschieden gegen den TSV Rain (1:1) und einem hart umkämpften Sieg (2:1) beim Tabellenletzten SC Oberweikertshofen in die Restsaison. Mit 29 Punkten stehen sie auf dem 10. Tabellenplatz. Das Vorrundenspiel in Aystetten gewannen die Dachauer klar mit 4:1. Es waren die Festspiele für die Torschützen Berkant Barin und John Haist, die jeweils zwei Tore erzielten. „Wir wollen mit diesem positiven Lauf natürlich weitermachen, der Sieg von letzter Woche in Oberweikertshofen hat uns zusätzlich Selbstvertrauen“, sagt Trainer Christian Doll. Die Stimmung in der Mannschaft sei natürlich sehr gut, „auch die Trainingsleistungen und die Intensität“ stimmten. Jetzt gelte es, zuhause nachzulegen und den Abstand nach unten zu vergrößern.