Die Leistung war in Ordnung gegen Wasserburg (rote Trikots), am Ende aber standen Deniz Yilmaz und seine Teamkollegen wieder mit leeren Händen da.

Gegen "Aufstiegskandidat Nummer eins": Karlsfeld unterliegt knapp

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld verlieren gegen Wasserburg trotz guter Leistung 0:2.

Es ist ein Muster, dass sich aus Sicht der Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld zu oft wiederholt: Die Mannschaft hält gegen ein Spitzenteam der Liga über weite Strecken gut mit, bleibt aber in den entscheidenden Momenten ohne Durchschlagskraft – und steht am Ende wieder ohne Punkte da. Im Heimspiel gegen den TSV Wasserburg mussten sich die Karlsfelder am Samstag mit 0:2 geschlagen geben. Eintracht-Coach Florian Beutlhauser hatte Wasserburg vor der Saison als „Aufstiegskandidat Nummer eins“ gesehen. Im Hinspiel unterlag sein Team 1:2, nachdem es sich lange Zeit mit guter Verteidigungsarbeit gegen den spielerisch besseren Gegner gewehrt hatte. Dieses Mal wollten die Karlsfelder im eigenen Stadion etwas mitnehmen – doch der Start verlief denkbar ungünstig.

„Wir waren in den ersten zehn, fünfzehn Minuten komplett von der Rolle“, sagte Beutlhauser. Paradox sei das gewesen, weil sein Team den heimischen Kunstrasen bestens kennt – im Gegensatz zum Gegner. Schon früh musste Keeper Fabio Di Salvo eingreifen, um den Rückstand zu verhindern. Kurz darauf fiel das 0:1. Nach einem Fehlpass von Jonas Eicher kam Wasserburg über die rechte Seite durch. Die Hereingabe wollte Markus Huber klären, er beförderte den Ball jedoch ins eigene Tor (6.). „Er musste hin, weil hinter ihm ein Stürmer stand. Der Fehler ist vorher passiert”, kommentierte Beutlhauser die Szene.