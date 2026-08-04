Gegen Aufstiegsfavoriten: SVW feiert ersten Bezirksliga-Sieg

Torschütze Janis (Nummer 4) und dreifacher Assistgeber Capitän Lukas Hogeback – Foto: Jasmin Heimgärtner

Dabei standen die Vorzeichen alles andere als günstig. Gleich zehn Spieler aus dem Kader der Vorwoche fehlten verletzungs-, urlaubs- oder privatbedingt. Die komplette Viererkette sowie die zentrale defensive Position mussten neu besetzt werden. Entsprechend lag der Fokus zunächst auf einer stabilen Defensive und einem kompakten Mannschaftsverbund.

Mit einer leidenschaftlichen Vorstellung, großer taktischer Disziplin und beeindruckender Moral hat der SV München West den ersten Heimsieg der Bezirksliga-Saison eingefahren. Gegen den hoch gehandelten 1. FC Penzberg setzte sich die Mannschaft von Florian Hahn mit 3:2 durch und bewies eindrucksvoll, dass Einsatz, Teamgeist und eine geschlossene Mannschaftsleistung auch personelle Rückschläge kompensieren können.

Penzberg zeigte anschließend die Qualität eines Spitzenteams und kämpfte sich noch vor der Pause durch einen sehenswerten Freistoß von Michi Berwein (39.) und den Ausgleich von Dominik Bacher (41.) zum 2:2 zurück. In dieser Phase mussten die Gastgeber einige schwierige Minuten überstehen.

Dieser Plan ging nahezu perfekt auf. Mit einer disziplinierten Defensivleistung zwang West den spielstarken Gästen immer wieder zu Geduld und setzte selbst über schnelles Umschaltspiel, lange Bälle und Standards gefährliche Nadelstiche. Nach einem perfekt ausgespielten langen Ball brachte Balthasar Auspurg die Gastgeber in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Nur elf Minuten später erhöhte Janis Teschner nach einer Standardsituation auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensives Bezirksligaspiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung, doch München West blieb defensiv konsequent, gewann viele Zweikämpfe und setzte immer wieder gefährliche Konter. Während Penzberg auf die spielerische Lösung setzte, überzeugte West mit Leidenschaft, Laufbereitschaft und enormem Einsatzwillen.

Die Entscheidung fiel schließlich fünf Minuten vor dem Ende: Nach einem weiteren starken Angriff nutzte der SV München West seine Chance eiskalt und erzielte in der 85. Minute den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer durch ein eingewechselten August Auspurg.

Besonders bemerkenswert: Selbst Penzbergs Trainer Johannes Franz zollte der Leistung des SV München West großen Respekt. Er hob hervor, dass West seiner Mannschaft mit einer hervorragend organisierten Defensive, gefährlichen Standards und effektivem Umschaltspiel das Leben schwer gemacht habe. Zudem sei München West über weite Strecken "giftiger", aggressiver in den Zweikämpfen gewesen und habe die Grundtugenden des Fußballs besser auf den Platz gebracht. Am Ende habe seine Mannschaft den Sieg schlicht mehr gewollt.

Trainer Florian Hahn zeigte sich nach dem Schlusspfiff entsprechend stolz: Angesichts der außergewöhnlichen Personalsituation sei ein Erfolg gegen einen der Aufstiegsfavoriten keineswegs zu erwarten gewesen. Umso höher sei die Leistung der gesamten Mannschaft einzuschätzen. Jeder Spieler habe Verantwortung übernommen, füreinander gearbeitet und den Matchplan mit großer Disziplin umgesetzt.

Mit diesem Erfolg sendet der SV München West bereits früh in der Saison ein deutliches Signal: Auch wenn personelle Rückschläge zu verkraften sind, ist die Mannschaft in der Bezirksliga angekommen. Mit Teamgeist, Leidenschaft und unbändigem Willen können selbst die stärksten Gegner bezwungen werden.

Ein Heimsieg, der Mut macht – und der eindrucksvoll zeigt, was möglich ist, wenn jeder Einzelne für den anderen arbeitet.