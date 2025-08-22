Gegen Aufstiegsaspirant ist Tagesform für Heeslingen entscheidend

– Foto: Jörg Struwe

Der Heeslinger SC ist an diesem Punktspiel-Wochenende bereits am Sonnabend gefordert. Die Elf von Malte Bösch trifft Im Waldstadion auf den Aufstiegsaspiranten TuS Bersenbrück. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Morgen, 17:30 Uhr Heeslinger SC Heeslingen TuS Bersenbrück Bersenbrück 17:30 live PUSH Sollten die Fußballexperten der Oberliga mit ihren Prognosen richtig liegen, gehört Heeslingens nächster Gegner zu den heißesten Anwärtern auf den Aufstieg in die Regionalliga. Allerdings konnte die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen. Auf ein mageres 0:0-Unentschieden gegen SV Wilhelmshaven folgte eine klare 1:3-Heimniederlage gegen die Borussen aus Hildesheim, die ihrerseits ebenfalls Ansprüche auf einen der vorderen Plätze erhoben haben und zumindest im direkten Duell unterstrichen, dass sie bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden wollen.

Andererseits sind gerade erst zwei Spieltage absolviert und es scheint, als habe Bersenbrück die Stammformation noch nicht gefunden. Was wiederum nicht verwundert, denn rund einem Dutzend Abgängen stehen ebenso viele Neuzugänge gegenüber und es wird die Aufgabe von Andy Steinmann sein, daraus ein schlagkräftiges Team zu formen. "Was wir bislang gesehen haben ist, dass Bersenbrück an der Grundordnung nichts geändert hat. Sie sind weiterhin offensiv ausgerichtet und agieren in der Defensive sehr körperbetont. Wir erwarten deshalb erneut richtigen Heavy-Metal-Fußball mit sehenswerten Torszenen, aber auch packenden Zweikämpfen. Ich erwarte von beiden Mannschaften vollen Einsatz", so Malte Bösch im Vorfeld der Partie, die der Heeslinger SC in jedem Fall für sich entscheiden will.