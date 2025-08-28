Im Heimspiel gegen Gangkofen kehrt mit Tim Langmeier eine wichtige Säule zurück ins Löwenteam. Auch Fabian Kagerbauer steht wieder zur Verfügung. – Foto: Thomas Martner

Gegen "attraktives Gangkofen" - Vilstallöwen peilen Heimdreier an Verlinkte Inhalte FCVE 2023 III

Durchatmen im Lager der Vilstallöwen: Nach dem 3:1 Auswärtssieg in Pilsting konnte man drei wichtige Zähler einfahren. Aber eine lange Verschnaufpause können sich Hampe und Co. nicht leisten: Mit Gangkofen erwartet man am Sonntag in Eberspoint ein spielstarkes Team, das in der Vorsaison alle sechs Zähler gegen den FCVE einfahren konnte.

Sieben Zähler aus fünf Partien - ganz zufrieden ist man bei den Vilstallöwen nicht mit der bisherigen Ausbeute in der noch jungen Saison. Gegen Gangkofen gilt es für den FCVE nun im "eigenen Revier" erneut auf Punktejagd zu gehen. Im Vergleich zum Auswärtsspiel in Pilsting trifft man aber auf einen Kontrahenten, der ähnlich wie der FCVE spielerische Lösungen sucht. Die bisherigen Ergebnisse des TSV versprechen ein sehr torreiches und auch spannendes Aufeinandertreffen am Sonntagnachmittag: 16 zu 15 lautet das Torverhältnis von Gangkofen nach fünf Spieltagen - mindestens fünf Tore pro Partie.

In der Vorsaison hatte der FCVE gegen Gangkofen wenig zu bieten: mit 3:7 und 0:3 hatten die Löwen das Nachsehen. – Foto: Christian Niederwieser

Auch FCVE-Coach Andreas Kirschner rechnet mit einem offensiven Gast aus Gangkofen: "Nachdem wir in den vergangenen Spielen immer ein tiefstehendes Bollwerk zu bespielen hatten, die auch eher wenig zum Spiel beitragen wollten, erwarten wir mit Gangkofen eine weit aktivere und offensiver ausgerichtete Mannschaft, die uns auch höher anlaufen wird, was uns dann folglich auch mehr Räume ermöglichen wird, die wir bespielen können. Gangkofens Kader ist gespickt mit hochklassigen, spielstarken und erfahrenen Spielern, die wir bis zuletzt vorne im Aufstiegskampf sehen werden."