Gegen angeschlagene Boxer und das Abstiegsgespenst Kreisklasse A Heidelberg +++ Wichtige Englische Woche für Pfaffengrund von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der Pfaffengrund (blau) will sich in der Englischen Woche voll reinhauen. – Foto: Foto Pfeifer

Länger als es der Vereinsführung lieb war, steckte der TSV Pfaffengrund im Abstiegskampf der A-Klasse. Am Sonntag bietet sich nun die Möglichkeit, endgültig den Klassenerhalt perfekt zu machen. Doch es ist Vorsicht geboten. Gegner Heiligkreuzsteinach kämpft um seine letzte Chance.

Der TSV Pfaffengrund hat eine unbefriedigende Saison hinter sich. Als Absteiger aus der Kreisliga hatte er sich in Heidelbergs Westen eine solide Runde gewünscht. Nun braucht der Klub aber selbst vier Spiele vor Schluss noch Punkte, um am Saisonende endgültig über dem Strich zu stehen. "Wir hatten uns mehr erhofft", räumt Abteilungsleiter Jens Dullinger unverblümt ein. An der Qualität der Mannschaft macht der Sportchef die zähe Punkteausbeute nicht fest. "Leistung und Einstellung haben oft gestimmt. Wir müssen aber mehr Kapital daraus schlagen", so der 37-Jährige. Natürlich weiß auch er, dass der Klub Potenzial hat. Die Vereinsführung besteht aus eingefleischten Pfaffengrundern. Mit Patrick Orf und Max Steeb stehen zudem zwei absolute Fachmänner an der Seitenlinie. Bei Siegen gegen Leimen und Mönchzell blitzte die Qualität der Mannschaft auf. Dennoch wünscht man sich am Schwalbenweg zur neuen Saison wieder eine andere Tabellenregion, zumindest keinen Abstiegskampf.

Ein erster Schritt zu einem neuen Aufschwung kann diese Woche gemacht werden. Im Fernduell mit dem VfL Heiligkreuzsteinach, der den ersten Abstiegsplatz belegt, gilt es zunächst am Mittwoch die Aufgabe beim VfR Walldorf zu meistern. Am Sonntag reist Heilig dann selbst an. Ein Sieg und das Abstiegsgespenst wären endgültig vertrieben. Doch gerade diese Konstellation macht die Aufgabe so gefährlich. Dullinger ist erfahren genug, um zu wissen, dass angeschlagene Boxer am gefährlichsten sind. "Heilig wird brennen", blickt der Sportchef voraus. Der VfL kam im letzten Jahr gemeinsam mit Pfaffengrund aus der Bezirksliga herunter. Die Qualität der Mannschaft ist unbestritten. Dementsprechend ernst nimmt Dullinger den Gegner. "Es wird darauf ankommen, 90 Minuten konzentriert zu sein. Wir müssen in beiden Spielen das Feuer des Gegners von Anfang an ersticken", gibt er die Marschroute vor.