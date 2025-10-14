Gegen Anderlingen/Byhusen: "Wir haben dennoch ein gutes Spiel gemacht"

Im Nachholspiel des 6. Spieltags der Frauen Bezirksliga Lüneburg West hat Tabellenführer SG Anderlingen/Byhusen mit 5:2 bei der FSG 3 Meilen Altes Land gewonnen. Es war erst das dritte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Liga. Auch diesmal behielt Anderlingen die Oberhand und feierte den dritten Sieg im dritten Duell.

Beide Teams starteten engagiert in die Partie. „Uns war bewusst, dass Anderlingen der klare Favorit ist, und dementsprechend hatten wir nichts zu verlieren. Gleichzeitig wissen wir, dass wir uns auch gegen starke Gegner nicht verstecken müssen“, erklärte FSG-Trainer Carl-Philipp Pien.

Sein Team zeigte in der Anfangsphase mutigen Offensivfußball, doch nach einer Unachtsamkeit in der Defensive traf Marit Postels, die nun mit bereits 13 Treffern die Torjägerinnen-Rangliste anführt, für die Gäste zur Führung. Die Antwort folgte prompt: Sandra Hänsch glich nach einem Foulelfmeter zum 1:1 aus. Danach bot die FSG dem Tabellenführer weiter Paroli, verpasste aber in einer aussichtsreichen Situation den möglichen Führungstreffer. Kurz darauf erzielte Milena Van-der-Pütten per Freistoß das 2:1 für die Gäste. „Insgesamt war es in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe mit leichtem Vorteil für Anderlingen, aber wir haben stark mitgehalten“, so Pien weiter.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste noch einmal zu. „Das war insgesamt kein schönes Spiel von uns. Die Gegner haben es uns sehr schwer gemacht und uns konsequent unter Druck gesetzt.“, sagte SG-Trainerin Chiara Hess. Trotzdem fand ihr Team zunehmend besser ins Spiel, profitierte von schwindenden Kräften bei der FSG und baute den Vorsprung weiter aus. Van-der-Pütten traf erneut, ehe Jonna Marie Parey und Madleen Brunckhorst das Ergebnis in die Höhe schraubten. Dazwischen hatte Celina Thor nach einem Freistoß per Kopf noch einmal für Hoffnung auf Seiten der Gastgeberinnen gesorgt.