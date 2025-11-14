Gegen Amiri-Club: Schott muss im Pokal nach Mechtersheim

Mainz. Der Weg in den DFB-Pokal ist für den TSV Schott Mainz aktuell deutlich kürzer als zum Klassenerhalt in der Regionalliga. Zwei Siege fehlen bis zum Verbandspokal-Sieg. Im Halbfinale geht es am Dienstag, 17. März, zum TuS Mechtersheim. Der Verbandsliga-Spitzenreiter zieht derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich, weil Trainer Nauwid Amiri einen gegnerischen Spieler geschlagen haben soll und lang gesperrt werden könnte (wir berichteten). Im Endspiel würden dann der Verbandsliga-Zweite Kandel oder Oberliga-Primus und Titelverteidiger Pirmasens warten.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
TSV-Trainer Samuel Horozovic schaute sich die Auslosung gemeinsam mit seinem Bürokollegen Marco Senftleben auf der Vereinsanlage an. Der Kommentar: „Wir müssen es nehmen, wie es kommt.“ Den kürzesten Weg im Lostopf hatte sich Horozovic gewünscht, und der wurde es. Es warte „eine richtig gute Mannschaft für Verbandsliga-Verhältnisse“. Alles Weitere wird noch in Augenschein genommen. Erst einmal gilt der Mainzer Fokus dem Hinrunden-Finale.
Diesen Samstag (14 Uhr) kommt Eintracht Trier. Es besteht Fan-Trennung, der Gästeblock könnte ob 600 angekündigter SVE-Fans ausverkauft sein. Dank des bundesligafreien Wochenendes hofft der TSV auf möglichst viel Unterstützung, schließlich gilt es, eine Hinserie gänzlich ohne Heim-Punkt zu verhindern. Horozovics Forderung lautet: drei Punkte für drei Punkte. Es gehe, in dieser Reihenfolge, um Einstellung, Qualität und Taktik.
Nach dem Videostudium setzte sich die Mannschaft noch zusammen. „Ich weiß nicht, was sie besprochen haben, aber die Message scheint angekommen zu sein, denn das Training war richtig gut“, erzählt der Schott-Chefcoach, der angesichts einer sich entspannenden Personallage sogar einen Spieler aus dem Aufgebot streichen muss.
Die Gäste sind Erster der Heimtabelle, haben aber auswärts auch nicht mehr Punkte geholt als der TSV. „Eine physisch gute Mannschaft, ziemlich erwachsen“ erwartet Horozovic, „Qualität haben sie auf jeden Fall. Ihre Schwachstellen haben wir uns auf Video angeschaut. Wir wollen die guten Phasen, die wir in den letzten Heimspielen immer wieder hatten, in Tore ummünzen und brauchen unbedingt mal wieder einen Führungstreffer.“ In der Regionalliga gab es das Südwest-Duell noch nie, da wechselten sich beide Teams zuletzt ab.