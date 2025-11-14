Johannes Gansmann (am Ball) muss mit Schott Mainz nach Mechtersheim. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Gegen Amiri-Club: Schott muss im Pokal nach Mechtersheim Schott Mainz bekommt es im Pokal-Halbfinale mit TuS Mechtersheim zu tun – und trifft auf einen Gastgeber, bei dem derzeit Trainer Nauwid Amiri in den Schlagzeilen steht

Mainz. Der Weg in den DFB-Pokal ist für den TSV Schott Mainz aktuell deutlich kürzer als zum Klassenerhalt in der Regionalliga. Zwei Siege fehlen bis zum Verbandspokal-Sieg. Im Halbfinale geht es am Dienstag, 17. März, zum TuS Mechtersheim. Der Verbandsliga-Spitzenreiter zieht derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich, weil Trainer Nauwid Amiri einen gegnerischen Spieler geschlagen haben soll und lang gesperrt werden könnte (wir berichteten). Im Endspiel würden dann der Verbandsliga-Zweite Kandel oder Oberliga-Primus und Titelverteidiger Pirmasens warten.

TSV-Trainer Samuel Horozovic schaute sich die Auslosung gemeinsam mit seinem Bürokollegen Marco Senftleben auf der Vereinsanlage an. Der Kommentar: „Wir müssen es nehmen, wie es kommt." Den kürzesten Weg im Lostopf hatte sich Horozovic gewünscht, und der wurde es. Es warte „eine richtig gute Mannschaft für Verbandsliga-Verhältnisse". Alles Weitere wird noch in Augenschein genommen. Erst einmal gilt der Mainzer Fokus dem Hinrunden-Finale.

Schott hat bisher zu Hause noch keinen Zähler eingefahren Diesen Samstag (14 Uhr) kommt Eintracht Trier. Es besteht Fan-Trennung, der Gästeblock könnte ob 600 angekündigter SVE-Fans ausverkauft sein. Dank des bundesligafreien Wochenendes hofft der TSV auf möglichst viel Unterstützung, schließlich gilt es, eine Hinserie gänzlich ohne Heim-Punkt zu verhindern. Horozovics Forderung lautet: drei Punkte für drei Punkte. Es gehe, in dieser Reihenfolge, um Einstellung, Qualität und Taktik.