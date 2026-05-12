Gegen Altes Land: WDB gleicht zwei Tore Rückstand spät aus Nach dominanter erster Halbzeit der Gastgeberinnen kämpft sich die SG WDB spät zurück. von FuPa Lüneburg · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Szene aus dem Spiel – Foto: Nils Barrasch

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West trennten sich die FSG 3 Meilen Altes Land und die SG WDB mit 2:2. Die Gastgeberinnen führten bereits mit zwei Toren, ehe die Gäste in der zweiten Halbzeit zurückkamen und in der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielten.

„Die erste Halbzeit war komplett dominant von uns. Wir haben extrem gut gespielt und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen“, erklärte FSG-Trainer Carl Pien. Die Gastgeberinnen gingen in der 22. Minute durch Luna Sophie Siebert in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Siebert erneut. Den zweiten Treffer verwertete sie artistisch nach einer Flanke zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigte die SG WDB eine starke Reaktion. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann allerdings nachgelassen, unsauber gespielt und nicht mehr konsequent weitergemacht“, führte Pien aus.