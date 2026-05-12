Gegen Altes Land: WDB gleicht zwei Tore Rückstand spät aus

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West trennten sich die FSG 3 Meilen Altes Land und die SG WDB mit 2:2. Die Gastgeberinnen führten bereits mit zwei Toren, ehe die Gäste in der zweiten Halbzeit zurückkamen und in der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielten.
„Die erste Halbzeit war komplett dominant von uns. Wir haben extrem gut gespielt und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen“, erklärte FSG-Trainer Carl Pien. Die Gastgeberinnen gingen in der 22. Minute durch Luna Sophie Siebert in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Siebert erneut. Den zweiten Treffer verwertete sie artistisch nach einer Flanke zum 2:0.
Nach dem Seitenwechsel zeigte die SG WDB eine starke Reaktion. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann allerdings nachgelassen, unsauber gespielt und nicht mehr konsequent weitergemacht“, führte Pien aus.
Nach aus Sicht der Gäste zu einfachen Gegentoren, vielen Ballverlusten und mehreren ausgelassenen Torchancen erhöhte die Mannschaft den Druck. Lisa Hoops verkürzte in der 58. Minute mit einem abgefälschten Freistoßtreffer auf 1:2. Die Gäste drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich und kamen tief in der Nachspielzeit noch zum 2:2. Nach einem Zuspiel von Laura Gläsmann traf Fabienne Ritter in der 90.+5 Minute zum späten Ausgleich.
„Unter dem Strich muss man aufgrund der enttäuschenden ersten Halbzeit mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Ein großes Lob an die Mannschaft für die Moral und an die Leistung der zweiten Halbzeit“, erklärte SG-WDB-Trainer Chris Mehrtens.