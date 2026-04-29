Gegen Altenstadt: Lenggrieser SC will Platz an der Sonne festigen

Nach dem Sieg im Spitzenspiel ist der Lenggrieser SC Tabellenführer. Jetzt wartet eine besondere Herausforderung unter der Woche.
Durch einen 2:0-Sieg im Spitzenspiel beim TuS Geretsried II hat der Lenggrieser SC die Tabellenführung erobert. „Ein angenehmes Gefühl, aber jetzt kehrt wieder der normale Liga-Alltag ein“, richtet Trainer Georg Simon den Blick nach vorn. Dazu geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) nach Altenstadt.
Simon sieht die Partie als besondere Herausforderung für die Seinen: „Etwa wegen des Termins während der Woche. Wir benötigen eine gute Stunde für die Anreise.“ Auch den Gegner schätzt er als gefährlich ein: „Die haben jetzt vier Spiele in Folge gepunktet und wollen ihre kleine Serie sicher ausbauen.“ Außerdem dürfe sich das Team von Trainer Christoph Wagner noch nicht in absoluter Sicherheit fühlen. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung des Tabellenachten auf die Abstiegsrelegation.
Das Hinspiel haben die Lenggrieser mit 4:1 gewonnen, doch darin sieht Simon keinen Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Ziel sind jedoch drei Punkte, um den Vorsprung auf Geretsried schon einmal auf vier Zähler auszubauen. Zudem würde die Differenz auf den Dritten TSV Peiting fünf Spieltage vor Saisonschluss auf respektable zehn Zähler anwachsen. Bezüglich Relegation um den Aufstieg könnte da vermutlich nicht mehr viel anbrennen.
Der Lenggrieser Coach glaubt, dass ein Sieg möglich ist: „Wir haben uns in den sechs Spielen nach der Winterpause erst zwei Gegentreffer eingefangen. Die Hintermannschaft um Max Angermeier und unseren starken Torhüter Maxi Kleim ist nicht so leicht zu überwinden.“ Es steht der gleiche Kader wie in Geretsried zur Verfügung. Lediglich Torjäger Martin Wasensteiner (9 Treffer) ist leicht angeschlagen, wird aber wohl spielen können. Auch Altenstadt hat mit Kadircan Yapici (ebenfalls 9 Tore) einen treffsicheren Schützen. Simon: „Einen Sonderbewacher werden wir nicht extra benennen. Das haben wir die gesamte Saison über noch nicht gemacht.“