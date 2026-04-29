Gegen Altenstadt: Lenggrieser SC will Platz an der Sonne festigen Kreisliga: Mittwochsspiel von Hans Demmel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Leicht verletzt, aber einsatzfähig: LSC-Torjäger Martin Wasensteiner (weißes Trikot). – Foto: Hans Demmel

Nach dem Sieg im Spitzenspiel ist der Lenggrieser SC Tabellenführer. Jetzt wartet eine besondere Herausforderung unter der Woche.

Durch einen 2:0-Sieg im Spitzenspiel beim TuS Geretsried II hat der Lenggrieser SC die Tabellenführung erobert. „Ein angenehmes Gefühl, aber jetzt kehrt wieder der normale Liga-Alltag ein“, richtet Trainer Georg Simon den Blick nach vorn. Dazu geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) nach Altenstadt. Simon sieht die Partie als besondere Herausforderung für die Seinen: „Etwa wegen des Termins während der Woche. Wir benötigen eine gute Stunde für die Anreise.“ Auch den Gegner schätzt er als gefährlich ein: „Die haben jetzt vier Spiele in Folge gepunktet und wollen ihre kleine Serie sicher ausbauen.“ Außerdem dürfe sich das Team von Trainer Christoph Wagner noch nicht in absoluter Sicherheit fühlen. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung des Tabellenachten auf die Abstiegsrelegation.

Heute, 19:30 Uhr TSV Altenstadt Altenstadt Lenggrieser SC Lenggries 19:30 PUSH