– Foto: Gerry Grave

In der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 steht am Mittwoch ein brisantes Nachholspiel des 17. Spieltages auf dem Programm: Der ASV Altenlingen trifft auf die SG Freren. Während die Gastgeber mit 56 Punkten weiterhin theoretische Chancen auf die Meisterschaft haben, kämpft Freren (47 Punkte) um den Anschluss an die Top drei – ein Duell mit klarer sportlicher Relevanz.

Morgen, 20:00 Uhr ASV Altenlingen 1965 Altenlingen SG Freren SG Freren 20:00 PUSH

Altenlingen musste am vergangenen Wochenende einen Dämpfer hinnehmen. Die 1:3-Niederlage bei SV Vorwärts Nordhorn II kostete wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Nun soll vor heimischer Kulisse eine Reaktion folgen, um den Abstand zur Tabellenspitze nicht weiter anwachsen zu lassen.

Freren hingegen reist mit Rückenwind an. Der 4:2-Erfolg bei Olympia Laxten unterstrich die offensive Qualität der Mannschaft und brachte drei wichtige Zähler im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Florian Hoff: „Ziel dritter Platz ist erreichbar“ SG-Coach Florian Hoff blickt mit Respekt, aber auch Selbstvertrauen auf die Aufgabe in Altenlingen. „Gegen Altenlingen kribbelt es immer. Auch wenn wir tabellarisch nicht mehr ganz nach oben schauen können, haben wir uns klare Mannschaftsziele gesetzt. Eines davon ist der dritte Tabellenplatz. Dieses Ziel ist erreichbar – dafür müssen wir allerdings schon am Mittwoch gegen Altenlingen gewinnen“, so Hoff.