In der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 steht am Mittwoch ein brisantes Nachholspiel des 17. Spieltages auf dem Programm: Der ASV Altenlingen trifft auf die SG Freren. Während die Gastgeber mit 56 Punkten weiterhin theoretische Chancen auf die Meisterschaft haben, kämpft Freren (47 Punkte) um den Anschluss an die Top drei – ein Duell mit klarer sportlicher Relevanz.
Altenlingen musste am vergangenen Wochenende einen Dämpfer hinnehmen. Die 1:3-Niederlage bei SV Vorwärts Nordhorn II kostete wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Nun soll vor heimischer Kulisse eine Reaktion folgen, um den Abstand zur Tabellenspitze nicht weiter anwachsen zu lassen.
Freren hingegen reist mit Rückenwind an. Der 4:2-Erfolg bei Olympia Laxten unterstrich die offensive Qualität der Mannschaft und brachte drei wichtige Zähler im Kampf um die oberen Tabellenplätze.
SG-Coach Florian Hoff blickt mit Respekt, aber auch Selbstvertrauen auf die Aufgabe in Altenlingen. „Gegen Altenlingen kribbelt es immer. Auch wenn wir tabellarisch nicht mehr ganz nach oben schauen können, haben wir uns klare Mannschaftsziele gesetzt. Eines davon ist der dritte Tabellenplatz. Dieses Ziel ist erreichbar – dafür müssen wir allerdings schon am Mittwoch gegen Altenlingen gewinnen“, so Hoff.
Besonders die personelle Situation bleibt ein Thema. Hoff hofft auf Rückkehrer aus dem letzten Spiel: „Ich hoffe, dass unsere angeschlagenen Spieler aus dem Spiel gegen Olympia Laxten wieder zum Kader stoßen können. Wir sind optimistisch und glauben, dass wir nicht nur konkurrenzfähig sein werden, sondern auswärts auch punkten können.“
Auch die Trainerkonstellation verleiht der Partie zusätzliche Würze. Hoff trifft auf ein bekanntes Gesicht auf Seiten des ASV Altenlingen. „Ich freue mich auf ein spannendes Spiel gegen meinen Trainer- und Lehrerkollegen Jan Zevenhuizen. Ich denke, wir kennen die Mannschaften des jeweils anderen nur zu gut und werden beide einen passenden Matchplan haben, um dem Gegner das Leben schwer zu machen.“
Die Ausgangslage verspricht ein enges Duell zweier Teams, die sich sportlich bestens kennen – und die im engen Rennen um die Spitzenplätze keinen weiteren Rückschlag verkraften können.