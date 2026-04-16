Gefühltes Endspiel für Cham – Gebenbach versus Weiden

Beim Duell Cham gegen Neumarkt steht einiges auf dem Spiel. Chams Trainer Faruk Maloku warnt im Vorfeld insbesondere vor Neumarkts Top-Stürmer Selim Mjaki (links, hier gegen Marco Faltermeier). – Foto: Wolfgang Zink

Zwei Bezirks-Derbys, darunter ein ultimatives Spitzenspiel: Der 30. Spieltag in der Bayernliga Nord hat es aus Oberpfälzer Sicht in sich. Am Freitagabend kreuzen der Rangdritte ASV Cham und der Zweite ASV Neumarkt die Klingen. Mit einem Heimsieg könnten die Chamer selbst auf Platz zwei springen. Parallel macht Fortuna Regensburg ihre Aufwartung im Nürnberger Süden beim TSV Kornburg. Tags darauf duellieren sich die formstarken DJK Gebenbach und SpVgg SV Weiden. Der SSV Jahn Regensburg II ist spielfrei. Die Vorberichte.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH



Hinspiel: 2:2. Es war eine riesengroße Last, die Trainern und Spielern des SV Fortuna (11., 35) vergangenen Freitag von den Schultern fiel. Mit dem 3:1-Coup gegen Spitzenreiter SC Eltersdorf war – nach der längeren Durstrecke – nicht zu rechnen. „Wir haben eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert. Endlich sind wir auch mal in Führung gegangen“, blickt Arber Morina zurück. Fortunas Trainer hofft, dass dieser Sieg „den ein oder anderen Knoten gelöst hat“. Als Nächstes wartet auf die Regensburger mit dem TSV Kornburg (9., 36) ein direkter Konkurrent, der nur einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Morina blickt so auf das Auswärtsspiel gegen die mit ehemaligen Regionalliga-Akteuren gespickte Nürnberger Truppe: „Kornburg hat in den letzten Wochen gute Ergebnisse abgeliefert. Abgesehen vom Betriebsunfall am Dienstag in Hof (2:6-Niederlage) spielen sie eine solide Rückrunde. Personell sind sie gut aufgestellt. Es wird sicherlich wieder ein spannendes Spiel zwischen zwei spielerisch guten Mannschaften, wo jeder individueller Fehler hart bestraft wird. Ich hoffe, dass wir jetzt sattelfester auftreten und Kornburg nicht so viele Möglichkeiten gewähren. Die Messlatte hängt sehr hoch, dennoch wollen wir im besten Fall etwas Zählbares mitnehmen.“ Personell bleibt die Situation unverändert angespannt. Fortunas Ausfallliste bekommt in Person von Zentrumspieler Julian Ziegler Zuwachs. Der spielende Co-Trainer Lucas Altenstrasser plagt sich mit einer Bänderverletzung am Sprunggelenk herum. Ob er bis Freitag fit wird, bleibt abzuwarten. Mit viel Glück könnte sich Abwehrchef Andrea Nocerino nach längerer Verletzungspause auf die Bank hocken.





Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19:00 PUSH



Hinspiel: 0:1. Gefühltes Endspiel und große Chance für den ASV Cham (3., 49): Wollen die Kreisstädter weiter ein Wörtchen um die (Vize-)Meisterschaft mitsprechen, darf das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten ASV Neumarkt (50 bei einem Spiel weniger) unter keinen Umständen verloren werden. Bei einem Dreier würde die Maloku-Elf auf den zweiten Platz vorrücken. Zur Brisanz dieses Spitzenspiels dürfte damit genug gesagt sein. „Wir haben uns erneut ein Topspiel zu Hause erarbeitet. Darauf freuen wir uns sehr. Im Hinspiel haben wir durch einen Elfmeter mit 1:0 verloren. Das war bitter. Neumarkt spielt abwartend, steht kompakt und schaltet bei Balleroberungen schnell um. Das machen sie richtig gut. Ihre Automatismen funktionieren absolut sicher und präzise. Das macht sie auch zur torgefährlichsten Mannschaft der Liga. Es wird nicht einfach, gegen sie zu bestehen und vor allem ihren Top-Stürmer Selim Mjaki in den Griff zu bekommen. Aber wir möchten uns beweisen und unseren Teil dazu beitragen, damit es ein richtig geiles Spiel wird“, sagt Chams Übungsleiter Faruk Maloku, der sich zuletzt über einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg in Weiden freuen durfte. Die Dauerverletzten Andre Adkins und Niko Becker – er ist mittlerweile im Aufbautraining – stehen weiterhin nicht zur Disposition. Kapitän Marco Pfab hat Beschwerden am Knie, weswegen sein Einsatz auf der Kippe steht.





Derweil gibt Neumarkts Coach Sven Zurawka vor der Reise nach Cham folgendes zur Protokoll: „Der ASV Cham ist ein Team mit sehr, sehr hoher Intensität. Es wird viel Wucht auf uns zukommen. Hoffentlich kommen zu diesem Spitzenspiel viele Zuschauer, denn dann macht es sogar als Trainer mehr Spaß. Es wird darum gehen, weniger Fehler zu machen als der Gegner. Sind wir zudem effizient, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen können.“ Besondere Spieltagsaktion: Für jedes Mitglied des ASV Cham ist der Eintritt kostenlos. Jeder, der ASV-Vereinskleidung trägt, zahlt nur fünf Euro Eintritt. Vor Spielbeginn stehen außerdem 50 Liter Freibier parat.





Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 16:00 live PUSH



Hinspiel: 0:0. Zum Duell Erster gegen Zweiter kommt es am Samstag in Gebenbach. Zumindest was die Formtabelle der letzten fünf Partien angeht. Dort grüßt die seit sieben Spielen ungeschlagene DJK Gebenbach (5., 44) von ganz oben. Direkt dahinter auf Platz zwei folgt – trotz der jüngsten Heimniederlage gegen Cham – die SpVgg SV Weiden (7., 39). Es ist also alles angerichtet für ein spannendes, hochklassiges Oberpfalz-Duell. „Fürs kommende Wochenende erwartet uns ein attraktiver Gegner zu Hause zum Derby. Darauf freuen wir uns riesig. Unser Gegner hat zur Rückrunde seine Spielweise geändert und kommt neben dem Physischen über einen schnörkellosen und pragmatischen Ansatz, um erfolgreich zu sein. Darauf werden wir uns gut vorbereiten“, erklärt DJK-Trainer Dominic Rühl und fährt fort: „Das aktuelle Momentum gibt uns großes Selbstvertrauen und wir wollen weiter hungrig bleiben. Mit dem bislang Erreichten wollen wir uns nicht zufriedengeben. Aufgrund des Derby-Charakters wird es notwendig sein, dass wir alles mit absoluter Intensität und Leidenschaft machen.“ Gern würden die so formstarken Hausherren ihren Ungeschlagen-Lauf weiter fortführen. Für dieses Vorhaben stehen mit Leon Brandl, Jonas Obendorfer, Ertugrul Er, Konstantin Plankl und Lias Birle fünf Spieler sicher nicht zur Verfügung.









Ähnlich gute Laune herrscht zurzeit am Weidener Wasserwerk, wo die SpVgg SV trotz der zurückliegenden Niederlage am vorzeitigen Klassenerhalt kratzt. Wie Rühl freut sich auch Trainerkollege Michael Riester auf das Match am Samstag: „Es ist ein Top-Spiel in der Formtabelle der Bayernliga und das als Derby gegen Gebenbach. Für die Region ist das, denke ich, ein tolles Zeichen und sehr wichtig, dass sich beide Mannschaften mit diesem Lauf aus dem Tabellenkeller gearbeitet haben“, unterstreicht Riester. „Daher erwarte ich ein enges und vielumkämpftes Derby.“ Der Weidener Chefanweiser geht von einer 50/50-Angelegenheit aus, in der Nuancen den Ausschlag geben werden: „Der, der es mehr will, soll am Ende das Spiel auch gewinnen.“ Im Gegensatz zu seinem Gegenüber hat Riester personell keine größeren Sorgen. Nur die aktuell verletzten Stefan Pühler und Alexander Kautz müssen ersetzt werden. Aber das war ja schon in den letzten Wochen der Fall.