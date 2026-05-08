"Gefühlter Spitzengegner": VfR Horst vor heikler Aufgabe in Hartenholm

Für den VfR Horst geht es am vorletzten Spieltag auswärts zum TuS Hartenholm – und auch wenn ein Blick auf die Tabelle ein Duell im Mittelfeld zeigt, spricht vieles für ein Spiel auf deutlich höherem Niveau. Beide Teams liegen eng beieinander, nur zwei Punkte trennen sie, und vor allem die jüngsten Ergebnisse der Gastgeber lassen aufhorchen.
„Ich habe großen Respekt vor dem, was mein ehemaliger Mannschaftskollege Jörg Zenker in Hartenholm aufgebaut hat“, sagt Trainer Thorben Reibe. „Die Saison 2026, die sie spielen, ist wirklich beeindruckend.“ Für ihn ist klar: Die tabellarische Einordnung täuscht. „Auch wenn sie noch hinter uns stehen, fühlt sich das eher wie ein Duell mit einer Spitzenmannschaft an.“
Der VfR Horst reist allerdings nicht unter idealen Voraussetzungen an. Nach der 1:3-Niederlage beim TSV Bargteheide und einer insgesamt kräftezehrenden Phase der Saison ist die personelle Situation angespannt.
„Unsere personelle Situation ist aktuell angespannt und wir agieren ein Stück weit am Limit“, erklärt Reibe offen. Gerade in der entscheidenden Phase der Saison machen sich die Belastungen bemerkbar.
Trotzdem ist die Ausgangslage insgesamt komfortabel. Mit 40 Punkten hat der Aufsteiger den Klassenerhalt längst gesichert und kann ohne Druck aufspielen. „Wir sind froh, dass wir bereits so viele Punkte gesammelt haben“, so Reibe.
Ein Selbstläufer wird die Partie dennoch nicht. Der Anspruch bleibt bestehen, die Saison sauber abzuschließen: „Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen und werden uns einen klaren Plan zurechtlegen, um etwas Zählbares mitzunehmen.“
Nach dem knappen 3:2-Erfolg im Hinspiel weiß der VfR Horst, dass auch gegen den TuS Hartenholm Details den Unterschied machen können – diesmal jedoch unter deutlich schwierigeren Vorzeichen.