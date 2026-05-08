"Gefühlter Spitzengegner": VfR Horst vor heikler Aufgabe in Hartenholm Angespannte Personallage trifft auf formstarken Gegner – Reibe warnt vor schwieriger Partie von ck · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Für den VfR Horst geht es am vorletzten Spieltag auswärts zum TuS Hartenholm – und auch wenn ein Blick auf die Tabelle ein Duell im Mittelfeld zeigt, spricht vieles für ein Spiel auf deutlich höherem Niveau. Beide Teams liegen eng beieinander, nur zwei Punkte trennen sie, und vor allem die jüngsten Ergebnisse der Gastgeber lassen aufhorchen.

„Ich habe großen Respekt vor dem, was mein ehemaliger Mannschaftskollege Jörg Zenker in Hartenholm aufgebaut hat“, sagt Trainer Thorben Reibe. „Die Saison 2026, die sie spielen, ist wirklich beeindruckend.“ Für ihn ist klar: Die tabellarische Einordnung täuscht. „Auch wenn sie noch hinter uns stehen, fühlt sich das eher wie ein Duell mit einer Spitzenmannschaft an.“ Reibe: „Am Limit – aber mit klarem Plan“ Der VfR Horst reist allerdings nicht unter idealen Voraussetzungen an. Nach der 1:3-Niederlage beim TSV Bargteheide und einer insgesamt kräftezehrenden Phase der Saison ist die personelle Situation angespannt.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TuS Hartenholm Hartenholm VfR Horst VfR Horst 15:00 PUSH