Gefühlte Niederlage trotz Punktgewinn: Kisdorf hadert nach Remis Frühe Tore, viele Ansätze – doch am Ende bleibt auf beiden Seiten das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre von ck · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Köppen

Der FC Fetih-Kisdorf hat im Kellerduell der Landesliga Holstein gegen den FC Dornbreite Lübeck ein 1:1 erkämpft – und doch überwog nach Abpfiff die Enttäuschung. Vor 73 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das früh Fahrt aufnahm, aber in der Folge viele Antworten schuldig blieb.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber optimal: Bereits in der 11. Minute brachte Lennart Iven Hoee sein Team in Führung. Doch die Freude währte nur kurz – nur zwei Minuten später glich Jano Göllner für die Gäste aus (13.). Zwei Nadelstiche, die zugleich den gesamten Spielverlauf vorwegnahmen: viel Bemühen, wenig Ertrag. Kisdorf mit guten Ansätzen – aber ohne Ertrag Trainer Nico Brehm sah dennoch viele positive Ansätze bei seiner Mannschaft, haderte aber mit der fehlenden Konsequenz: „Das war eine ansprechende Leistung, mit der wir Trainer zufrieden sind. Wir haben unseren Ballbesitz sauber bis ins letzte Drittel ausgespielt, auch wenn die Automatismen dort noch nicht sauber genug greifen.“

Gerade im letzten Drittel fehlte die letzte Präzision – ein Problem, das sich durch die gesamte Partie zog. Entsprechend fiel auch das Fazit des Trainers aus: „Dennoch wäre mehr als ein Punkt möglich gewesen. Am Ende fühlt es sich eher nach zwei verlorenen als nach einem gewonnenen Punkt an.“ Mit Blick auf die kommende Aufgabe gegen Eichede richtet Brehm den Fokus bereits nach vorne: „In der kommenden Woche geht es gegen Eichede – da wollen wir es besser machen.“ Auf der anderen Seite zeigte sich auch der FC Dornbreite Lübeck nicht wirklich zufrieden. Trainer Sascha Strehlau ordnete das Spiel nüchtern ein und sprach von einer Partie ohne große Höhepunkte: „Moin. In einem Spiel auf mäßigem Landesliga-Niveau trennen wir uns friedlich 1:1.“