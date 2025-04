Gefühlte Niederlage in Röthenbach

Entsprechend entschlossen ging der SVN ins Spiel. Nach einer viertel Stunde ging man durch Tim Bucher in Führung. Die Gastgeber wurden mustergültig ausgekontert und der Ball konnte ohne Schwierigkeiten ins Tor geschoben werden. Bereits in der 22. Minute legte Tim Bucher nach. Einen Freistoß aus ca. 20 Metern Entfernung zirkelte er über die Mauer ins Tor. Mit dieser 2:0 Führung im Rücken ließ der SVN allerdings stark nach. Röthenbach kam nun zu mehreren großen Chancen, die leichtfertig vergeben wurden. Erst kurz vor der Pause fing sich der SVN wieder, scheiterte allerdings haarsträubend vor dem Tor. Es brauchte einen Freistoß, dessen Abpraller Timo Renz mit dem Halbzeitpfiff zur 3:0 Führung ins Tor schob.

Die zweite Hälfte begann denkbar ungünstig für den SVN. Röthenbach wurde ein fragwürdiger Handelfmeter zugesprochen. Bei der Ausführung schoss sich der Röthenbacher Spieler ans eigene Standbein und der Ball flog in einer Bogenlampe ins Tor. Ein Treffer der nach aktuellem Regelstand, wegen der Doppelberührung, nicht hätte zählen dürfen. Der SVN hatte durch Philipp Rief allerdings die sofortige Antwort parat. Er schweißte einen Ball aus dem Rückraum ins Eck. Damit begann die Phase in der der SVN es verpasste die 4:1 Führung auszubauen. Chancen dazu hatte man zuhauf. Stattdessen bekamen die Gastgeber in der 62. Minute einen berechtigten Foulelfmeter zugesprochen, der auch blitzsauber verwandelt wurde. Offensichtlich aus der Ruhe gebracht durch diesen zweiten Treffer des TSV verlor der SVN völlig den Faden. Nur zwei Minuten später schaffte man es nicht, eine Ecke konsequent zu klären und aus dem Gestocher landete der Ball im Netz des SVN. Fußballerisch brachten nun beide Mannschaften nichts mehr zustande. Trotzdem kam es, wie es kommen musste aus Sicht des SVN. Ein Freistoß der Gastgeber in der 76. Minute wurde immer länger, der Klärungsversuch scheiterte und der Nachschuss brachte dem TSV den Ausgleich. In der Folge hatten beide Mannschaften die Chance das Spiel für sich zu entscheiden, Tore fielen allerdings keine mehr.

Nun muss sich der SVN mit zwei Punkten aus den beiden Spielen gegen die Tabellenschlusslichter zufrieden geben. Frustrierend für alle, die es mit dem SVN halten und absolut unverständlich wie man eine 3:0 Halbzeitführung so leichtfertig verspielen kann. Die Gastgeber aus Röthenbach hingegen haben nie aufgegeben, ihre Standardsituationen effektiv genutzt und sich so einen Punkt verdient.