Gefühlte Niederlage gegen Töss 4. Liga, Gruppe 9: FC Töss II - FC Russikon

Die 1. Mannschaft des FC Russikon gastierte beim FC Töss und erspielte sich ein 2:2-Remis. Das Unentschieden fühlte sich für die Oberländer wie eine Niederlage an, da sie bis kurz vor Schluss mit 0:2 in Front waren.

Der FC Russikon begann sehr dominant und wusste sich von Beginn weg einige Chancen herauszuspielen, welche er aber nicht nutzen konnte. Trotzdem hatten die Hausherren kaum eine Chance und die Defensive des FCR blieb eher beschäftigungslos. Nach 26 Spielminuten wurde das Anlaufen der Oberländer belohnt: Nach einem Eckball war es Noah Vetterli, welcher die Übersicht behielt und das Spielgerät in die Maschen drosch – 0:1 (26). In der Folge drückten die Russiker auf den zweiten Treffer, konnten diesen aber aufgrund des eigenen Unvermögens nicht erzielen. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Oberländer etwas Tempo raus und liessen die Winterthurer vermehrt gewähren. Der FC Töss vermochte sich aber nach wie vor keine wirklich gefährlichen Chancen herauszuspielen. Als der FC Russikon das Tempo wieder verschärfte, konnte er sogleich auch den zweiten Treffer erzielen. Nach einem Rückpass von Aleksandar Milojevic auf Silio Stemmler war es für diesen ein Leichtes, den Ball über die Linie zu bugsieren – 0:2 (58). Danach verwalteten die Gäste die 0:2-Führung und beschränkten sich auf Ballbesitz sowie das Kontern. Obwohl die Russiker die Partie im Griff zu haben schienen, stiess der FC Töss vermehrt nach vorne und erspielte sich Chancen. Je länger das Spiel dauerte, desto gefährlicher wurden ihre Aktionen. Kurz vor Schluss waren es Alex Züblin und Eduart Aliji, welche das 1:2 (83) und danach das 2:2 (84) erzielen konnten. In den Schlussminuten entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch, in welchem beide Mannschaften den Siegtreffer hätten erzielen können, was aber keiner gelang. Als der Schiedsrichter abpfiff, ärgerten sich die Oberländer über die zwei verlorenen Punkte und das Remis fühlte sich wie eine Niederlage an.