Gefühlte Niederlage für den Tabellenführer Twistringen lässt erneut Punkte liegen – Helstorf nutzt seine Chance von red · Heute, 13:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SC Twistringen dominiert die Partie, scheitert jedoch an der eigenen Chancenverwertung – und verspielt wichtige Zähler im Titelrennen.

Der SC Twistringen hat im Heimspiel gegen den SV Germania Helstorf überraschend Punkte liegen lassen. Beim 1:1 (1:1) am 23. Spieltag bestimmte der Tabellenführer die Partie über weite Strecken, verpasste es jedoch, seine Überlegenheit in Tore umzumünzen. Mit nun 57 Punkten bleibt Twistringen zwar Spitzenreiter, doch Verfolger VfR Evesen verkürzte den Abstand. „Das 1:1 gegen Helstorf fühlt sich ein bisschen wie eine Niederlage an. Im Nachhinein war es das auch“, sagte Trainer Timo Rathkamp. Seine Mannschaft habe „das Spiel komplett im Griff“ gehabt und rund 80 Prozent Ballbesitz verzeichnet – eine Wahrnehmung, die die Gegenseite bestätigte. Helstorfs Trainer Matthias Maszke sprach von „sehr vielen Ballanteilen für Twistringen“ und einer bewusst defensiven Ausrichtung: Man habe „erst an der Mittellinie attackiert“ und auf wenige Umschaltmomente gesetzt.

Einer dieser Momente führte zur Führung. In der 33. Minute traf Moritz Blanke nach einem Ballgewinn im Umschaltspiel zum 0:1. „Nach einem Fehler im Aufbau spielen wir an der Mittellinie einen Fehlpass, sie kontern über rechts und machen mit ihrem ersten Torschuss das 1:0“, schilderte Rathkamp. Twistringen reagierte noch vor der Pause. Justus Schlake traf in der 44. Minute nach einer Flanke von Moritz Stöverzum 1:1. „Wir waren kurz geschockt, haben dann aber Moral bewiesen“, sagte Rathkamp. Gleichzeitig blieb die Chancenverwertung ein Problem: „Viele gute Einschussmöglichkeiten, aber die Bälle gingen drei Meter drüber.“