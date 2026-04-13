Gefühlte Niederlage für den Tabellenführer

Der SC Twistringen dominiert die Partie, scheitert jedoch an der eigenen Chancenverwertung – und verspielt wichtige Zähler im Titelrennen.
Der SC Twistringen hat im Heimspiel gegen den SV Germania Helstorf überraschend Punkte liegen lassen. Beim 1:1 (1:1) am 23. Spieltag bestimmte der Tabellenführer die Partie über weite Strecken, verpasste es jedoch, seine Überlegenheit in Tore umzumünzen. Mit nun 57 Punkten bleibt Twistringen zwar Spitzenreiter, doch Verfolger VfR Evesen verkürzte den Abstand.
„Das 1:1 gegen Helstorf fühlt sich ein bisschen wie eine Niederlage an. Im Nachhinein war es das auch“, sagte Trainer Timo Rathkamp. Seine Mannschaft habe „das Spiel komplett im Griff“ gehabt und rund 80 Prozent Ballbesitz verzeichnet – eine Wahrnehmung, die die Gegenseite bestätigte. Helstorfs Trainer Matthias Maszke sprach von „sehr vielen Ballanteilen für Twistringen“ und einer bewusst defensiven Ausrichtung: Man habe „erst an der Mittellinie attackiert“ und auf wenige Umschaltmomente gesetzt.
Einer dieser Momente führte zur Führung. In der 33. Minute traf Moritz Blanke nach einem Ballgewinn im Umschaltspiel zum 0:1. „Nach einem Fehler im Aufbau spielen wir an der Mittellinie einen Fehlpass, sie kontern über rechts und machen mit ihrem ersten Torschuss das 1:0“, schilderte Rathkamp.
Twistringen reagierte noch vor der Pause. Justus Schlake traf in der 44. Minute nach einer Flanke von Moritz Stöverzum 1:1. „Wir waren kurz geschockt, haben dann aber Moral bewiesen“, sagte Rathkamp. Gleichzeitig blieb die Chancenverwertung ein Problem: „Viele gute Einschussmöglichkeiten, aber die Bälle gingen drei Meter drüber.“
Maszke sah trotz des Ausgleichs eine stabile Defensivleistung seiner Mannschaft. Twistringen habe zwar viel Ballbesitz gehabt, sei aber nur zu „zwei oder drei klaren Torchancen“ gekommen, die insbesondere Kai-Jan Machulla im Tor entschärft habe.
Nach dem Seitenwechsel verlor das Spiel aus Sicht des Tabellenführers an Intensität. „Es hat sich wie ein Sonntagskick angefühlt“, erklärte Rathkamp. Dennoch blieb seine Mannschaft dominant, ohne die nötige Konsequenz im Abschluss zu entwickeln. „Der Gegner stand tief und hatte eine Torchance. Da erwarte ich mehr Konsequenz im Abschluss.“
Helstorf hingegen verteidigte diszipliniert und brachte das Ergebnis über die Zeit. Maszke sprach von „einer tollen Mannschaftsleistung“, in der sich „jeder reingeworfen“ habe. Der Punkt sei daher „ein Bonuspunkt, mit dem keiner gerechnet hat“.
So blieb ein Ergebnis, das unterschiedlich bewertet wurde: Während Helstorf den Punktgewinn feierte, sprach Rathkamp von verlorenen Zählern. „So lassen wir wieder Punkte liegen gegen einen Abstiegskandidaten und laufen jetzt ein bisschen hinterher.“ Die Konsequenz ist klar formuliert: „Wir müssen uns jetzt sammeln im Training und dann in Rehburg neu angreifen.“
SC Twistringen – SV Germania Helstorf 1:1
SC Twistringen: Jannik Blome, Jonas Wilkens (66. Malte Harms), Justus Schlake (83. Tom Lehmkuhl), Johann Beuke, Christoph Harms (61. Aaron Noah Djulic), Moritz Stöver (86. Kevin Diekmann), Louis Thelken (76. Maurice Künning), Dean Nobis, Lüder Uhlhorn, Tom Thiede, Elias Wilkens - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp
SV Germania Helstorf: Kai-Jan Machulla, Mika Pich, Frederik Wiese (72. Hajo Al Mahshoush), Nils Bruns, Leon Koch (79. Elias Koch), Thorben Neugebauer (67. Arne Schneekönig), Lukas Bertram, Tobias Schild, Moritz Blanke, Michael Draper (85. Jonathan Alisch) - Trainer: Matthias Maszke
Schiedsrichter: Jan-Phillip Andermann
Tore: 0:1 Moritz Blanke (33.), 1:1 Justus Schlake (44.)