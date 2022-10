Gefühlte Augenhöhe? Das Topspiel der Landesklasse 2 ist das Duell zwischen den VfB Artern und dem SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen an diesem Wochenende.

Der Tabellendritte empfängt den Zweiten. Die zwei besten Angriffsreihen treffen aufeinander. Zudem trennen beide Vereine nicht mal 17 Kilometer, was dem ganzen noch den Titel Derby verleiht. Hört sich alles nach einem Duell auf Augenhöhe an - ist es aber nicht ;-) So zumindest die klare Meinung von Arterns Trainer Patrick Krumbholz. Sein Gegenüber Alexander Ludwig hofft hingegen erstmals auf einen Gegner, der Fußball mitspielen will...

"Es ist ein Duell David gegen Goliath. Wir sind in allen Mannschaftsteilen vom Namen her unterlegen, haben in jedem Bereich wohl die schwächeren Einzelakteure. Dennoch wollen wir als Mannschaft das Derby sicher nicht verlieren. Bei uns muss an dem Tag alles passen, um einen Punkt einzufahren. Sie sind nun einmal Verbandsligaabsteiger und haben als Saisonziel den Wiederaufstieg ausgegeben", nordet Patrick Krumbholz gleich mal die Ausgangslage ein. Dass er mit seiner Mannschaft sechs von acht Partien gewonnen hat, sollte aber dennoch nicht verschwiegen werden. Und das darunter vier Heimspiele waren, die allesamt siegreich waren (13:4 Tore), spricht zumindest dafür, dass die Partie doch enger werden könnte, als dem Gegner aus der nahgelegenen Kurstadt vielleicht lieb ist.

Dennoch nimmt Krumbholz die Außenseiterrolle dankend an und tritt auch mit Blick auf die Tabelle auf die Euphoriebremse. Wörter wie "Überraschungsmannschaft" oder "Aufstiegsmitfavorit" sind in seinem Vokabular (noch) nicht zu finden. Er weiß die Leistung seiner jungen Mannschaft richtig einzuordnen. "Ob wir ein Überraschungsteam sind, weiß ich nicht. Auch letzte Saison hatte Artern die ersten vier Heimspiele gewonnen. Damals hat man auswärts nichts geholt. Jetzt hatten wir das Glück auch zweimal auswärts zu gewinnen. Deshalb konnten wir uns oben in der Tabelle festsetzen", so die Analyse der bisherigen Saison.

Im Wortschatz der Blau-Weißen aus Bad Frankenhausen dürfte zumindest das Wort "Aufstiegsfavorit" dabei sein. Mit sieben Siegen in acht Partien - darunter sechs Erfolge zuletzt in Serie - ist die Mannschaft von Alexander Ludwig der erste Verfolger der blütenweißen Unioner aus Mühlhausen. "Wir haben offensiv eine hohe Qualität. Die Jungs verstehen gerade, was wir von ihnen wollen und versuchen das umzusetzen. Das wird von Spiel zu Spiel besser. Natürlich helfen da Siege umso mehr", spricht der ehemalige Fußballprofi über die bisherige Spielzeit.

Vorfreude und Spannung auf beiden Seiten

Mit Blick auf das Spiel am Samstag in Artern macht Ludwig keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft der Favorit ist: "Ich freue mich auf das Derby. Das habe ich bisher nicht mitgemacht. Natürlich fahren wir nach Artern um zu gewinnen und oben dran zu bleiben". Doch vielmehr als mit dem Gegner beschäftigt sich der BW-Coach mit den eigenen Spielern. Und so wird auch im neunten Saisonspiel der Verein aus Bad Frankenhausen sein Spiel nicht am Kontrahenten ausrichten, sondern seinen Stiefel runterspielen. "Um ehrlich zu sein ist es auch gegen Artern eine kleine Wundertüte. Bisher haben wir nur gegen Mannschaften gespielt, die hinten drin standen, verteidigt haben und nach vorne auf gut Glück die Bälle geschlagen haben. Da war bisher nicht viel mit fußballerischer Gegenwehr. Ich würde mich freuen, wenn wir auf eine Mannschaft treffen, die Fußball spielen will. Ob das so sein wird, kann ich nicht einschätzen. Dazu kenne ich sie zu wenig. Man sieht aber was sie bisher geleistet haben anhand der Tabelle. Unterschätzen werden wir sie nicht. Es liegt aber definitiv an uns", so die Einschätzung Ludwigs mit Blick auf das Spitzenderby in Artern.

Die Vorfreude auf das persönlich erste Kyffhäuser-Derby teilte Patrick Krumbholz mit seinem Trainerkollegen. "Wir freuen uns auf das Derby. Sie sind eine Spitzenmannschaft, die sicher auch bei uns versuchen wird, erfolgreich zu bleiben. Ich habe sie zwei mal beobachtet. Sie sind eine gute und gefestigte Mannschaft. Von einem 0:0 ist bei den zwei Teams mit den besten Angriffsteams nicht auszugehen. Zudem treffen die beiden fairsten Mannschaften aufeinander, was dafür spricht, dass es ein gutes Fußballspiel wird. Ein wenig unverständlich ist für mich nur, dass solch ein Spiel in die Herbstferien gelegt wird", so Arterns Krumbholz.

In Sachen Personal hielten sich beide Trainer hingegen wohl aus taktischen Gründen bedeckt. Krumbholz verriet, dass Routinier Basti Rüdiger nach Bänderriss im Knöchel definitiv fehlen wird. Ein weitere Kicker ist beim VfB nicht dabei, wohingegen noch vier personelle Fragezeichen im Raum stehen. Die Gäste aus Bad Frankenhausen können hingegen nach Aussage von Alex Ludwig aus dem Vollen schöpfen. Es ist also alles angerichtet für ein echtes Fußballhighlight in der Landesklasse 2...