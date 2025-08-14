"Gefühlt wäre ein 3:3 oder sogar ein 4:3 absolut verdient gewesen

Die Gäste aus Hemmingen erwischten den besseren Start und setzten bereits in der Anfangsphase die ersten Akzente. In der 13. Minute traf Christopher Schultz zur Führung, nachdem die Wunstorfer Abwehr zu passiv agierte. Auch im weiteren Verlauf fehlte den Hausherren die nötige Ordnung und Kompaktheit, was Hemmingen in der 39. Minute erneut ausnutzte: Alexander Druzhynin erhöhte per Sonntagsschuss auf 0:2.

Im zweiten Durchgang ins Spiel gefunden

Nach der Pause traf Benedikt Biehl nur drei Minuten nach Wiederanpfiff zum 0:3 – ein weiterer sehenswerter Abschluss in den Winkel. Doch der schnelle Rückschlag wirkte wie ein Weckruf für Wunstorf: Zeki Dösemeci verkürzte in der 55. Minute, und Berkan-Ibrahim Cakir brachte die Gastgeber mit dem 2:3 in der 73. Minute endgültig zurück ins Spiel.

In der Schlussphase drängte der 1. FC Wunstorf mit hohem Tempo und großem Einsatz auf den Ausgleich. Mehrere hochkarätige Chancen blieben jedoch ungenutzt, sodass der SC Hemmingen-Westerfeld den knappen Vorsprung über die Zeit rettete.

„In der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, was ein Topspiel ausmacht. Nach der Pause war es dann ein Heimspiel, wie es sein muss – aber leider ohne die nötige Effizienz“, bilanzierte Gasmi. Der Coach der Wunstorfer gratulierte den Gästen noch für den Auswärtsdreier: "Vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie alles in die Waagschale geworfen, leidenschaftlich gekämpft und sich den Sieg erarbeitet."

Mit dem Sieg festigt Hemmingen-Westerfeld seine gute Tabellenposition, während Wunstorf die verpasste Möglichkeit zur Punkteteilung ärgern dürfte. "Gefühlt wäre ein 3:3 oder sogar ein 4:3 für uns absolut verdient gewesen. Aber Hemmingen hat alles daran gesetzt, das zu verhindern. Fußball ist nun mal ein Ergebnissport und am Ende zählt nur das Resultat." so Naim Gasmi resümierend.