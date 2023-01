„Gefühlt 120 Prozent sind gegen ihn“: Etliche TSV-1860-Fans fordern Köllner-Aus Meinung der Löwen-Fans

„Ich hatte gehofft, dass es in Mannheim eine Wende gibt – jetzt geht’s wieder in die völlig verkehrte Richtung. Gegen Zwickau musst du jetzt gewinnen, da gibt’s nix. Schon ein Unentschieden ist zu wenig, und wenn die Niederlagenserie weitergeht, klar – dann müssen sie handeln.“

Romas Wöll: „Ich weiß, dass ich einer der wenigen bin, die noch auf Köllners Seite sind. Die Ergebnisse gefallen mir nicht, aber im Prinzip will ich schon mit ihm weitermachen. Diese permanenten Trainerwechsel bringen doch nichts – und du weißt ja auch gar nicht, wen du holen solltest. Klar: In dem Stil wie zuletzt darf’s natürlich nicht weitergehen.“

„Köllner ist mit seinem Latein am Ende, da kann er den Spielern noch so viele Bücher schenken und ,Wahrheit oder Lüge’ spielen lassen – das hilft alles nichts. Bei den Spielern hat er das Ansehen verloren, er müsste die Zeichen der Zeit erkennen, klammert sich aber an seinen Stuhl, warum auch immer. Ganz ehrlich: Ich bin zutiefst erschüttert. Für mich haben die Spieler in Mannheim Dienst nach Vorschrift gemacht, nur das Allernötigste. Jeder andere Trainer hätte dafür gesorgt, dass sich die Mannschaft reinhaut, sie kämpft, motiviert ist.“

„Die Spieler wollen nicht mehr, das ist offensichtlich. Oder anders ausgedrückt: Sie wollen – und zwar von diesem Trainer erlöst werden. Mein Tipp an den Trainer: Er sollte ins Internet schauen, lesen, was die Fans denken. Gefühlt 120 Prozent, auch wenn’s das gar nicht gibt, sind gegen ihn. Bitter, dass er es nicht erkennt – und noch bitterer, dass die e.V.-Seite am Sonntag nicht mal gehört wurde.“